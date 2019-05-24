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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Futbol
AA
24.05.2019 - 11:58, Son GÃ¼ncelleme:

Sivassporlu Douglas'a teklif yaÄŸÄ±yor

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Sivassporlu Douglas'a teklif yaÄŸÄ±yor

Â Spor Toto SÃ¼per Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Barcelona'dan kiralÄ±k olarak kadrosuna kattÄ±ÄŸÄ± BrezilyalÄ± Douglas Pereira Dos Santos'a TÃ¼rkiye'nin yanÄ± sÄ±ra Japonya ve Ä°talya'dan da transfer teklifleri geliyor.Â

Sivasspor'un sezon baÅŸÄ±nda kadrosuna kattÄ±ÄŸÄ± ve geride kalan periyotta 3 gol atan 28 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, 31 maÃ§ta 2 bin 731 dakika sahada kaldÄ±.Â 

Douglas, kÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ±larÄ±n eski futbolcusu BrezilyalÄ± Robinho'nun ve Ã¶nceki dÃ¶nemlerde Sivasspor formasÄ± giyen Fransergio Bastos'un referanslarÄ±yla geldiÄŸi Sivasspor'da takÄ±mÄ±nÄ±n vazgeÃ§ilmezleri arasÄ±nda yerini aldÄ±.Â 

KÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ±larÄ±n Barcelona'dan 1 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na kiraladÄ±ÄŸÄ± ve 31 MayÄ±s'ta sÃ¶zleÅŸmesi sona erecek baÅŸarÄ±lÄ± oyuncu Douglas'Ä± yeni sezonda kadrosunda gÃ¶rmek isteyen birÃ§ok kulÃ¼p ÅŸimdiden Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±.Â 

Douglas, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, sezon boyunca takÄ±m olarak Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â KÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ± ekibin takÄ±m halinde iyi bir performans gÃ¶sterdiÄŸini belirten Douglas, "Rakamsal anlamda kendimden memnunum. Yeri geldi saÄŸ bek, yeri geldi Ã¶n tarafta oynadÄ±m. Lige genel anlamda baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman performansÄ±mdan memnunum." dedi.Â 

"Robinho'nun gitmesine Ã¼zÃ¼ldÃ¼m"Â 

TakÄ±m arkadaÅŸÄ± BrezilyalÄ± futbolcu Robinho'nun devre arasÄ± transfer dÃ¶neminde Medipol BaÅŸakÅŸehir'e transfer olmasÄ±yla ilgili de deÄŸerlendirmede bulunan Douglas, "Robinho gittikten sonra Ã¼zÃ¼ldÃ¼m Ã§Ã¼nkÃ¼ Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir karakter, Ã§ok iyi bir oyuncuydu. Bize de saha iÃ§erisinde Ã§ok bÃ¼yÃ¼k yardÄ±mÄ± oluyordu. Gitmesine Ã¼zÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼m ama bir taraftan da sevinÃ§liydim iyi bir takÄ±ma gitti. Robinho gittiÄŸi iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir kayÄ±p yaÅŸadÄ±k, herkes de aynÄ± fikirdeydi. Birbirimizi seven ve sahiplenen bir takÄ±mÄ±z. UmarÄ±m Robinho ile gelecekte yine karÅŸÄ±laÅŸÄ±rÄ±z." diye konuÅŸtu.

Sivassporlu Douglasa teklif yaÄŸÄ±yor

Transfer teklifleriÂ 

Ä°smi Galatasaray baÅŸta olmak Ã¼zere "Ã¼Ã§ bÃ¼yÃ¼klerle" anÄ±lan Douglas, transfer teklifleriyle ilgili ÅŸu aÃ§Ä±klamada bulundu:Â 
"Sivasspor ile kontratÄ±m devam ediyor ve bir maÃ§Ä±mÄ±z daha var. Buraya, buranÄ±n insanlarÄ±na, futbolcu arkadaÅŸlarÄ±ma, baÅŸkanÄ±mÄ±za ve ikinci baÅŸkanÄ±mÄ±za Ã§ok saygÄ± duyuyorum. O yÃ¼zden bunun hakkÄ±nda konuÅŸmak istemiyorum Ã§Ã¼nkÃ¼ kontratÄ±m hala devam ediyor ve son maÃ§a kadar da buranÄ±n futbolcusuyum. Gelecek iÃ§in ÅŸu an anlÄ±k yaÅŸÄ±yorum. ZamanÄ± geldiÄŸinde elbet bir ÅŸeyler olacak ama ÅŸu anda hala Sivasspor'un futbolcusuyum ve burada ligin bitmesini bekliyorum."Â 

Douglas, birÃ§ok kulÃ¼pten telif aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktararak, "Tabii ki teklifler aldÄ±m, yalan yok ama sadece TÃ¼rkiye'den deÄŸil, Japonya'dan da aldÄ±m, Ä°talya'dan da aldÄ±m. Bunlar iÃ§in konuÅŸmayÄ± gerÃ§ekten istemiyorum Ã§Ã¼nkÃ¼ daha Ã¶nce de dediÄŸim gibi hala Sivasspor'un futbolcusuyum. Gelecek iÃ§in de hiÃ§bir zaman plan yapmadÄ±m. Lig bitecek tatilimi yapacaÄŸÄ±m, ailemle konuÅŸacaÄŸÄ±m bir karar alacaÄŸÄ±m. UmarÄ±m her ÅŸey benim iÃ§in iyi olur." ifadelerini kullandÄ±.Â 

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