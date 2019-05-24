Sivassporlu Douglas'a teklif yaÄŸÄ±yor

Sivasspor'un sezon baÅŸÄ±nda kadrosuna kattÄ±ÄŸÄ± ve geride kalan periyotta 3 gol atan 28 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, 31 maÃ§ta 2 bin 731 dakika sahada kaldÄ±.Â

Douglas, kÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ±larÄ±n eski futbolcusu BrezilyalÄ± Robinho'nun ve Ã¶nceki dÃ¶nemlerde Sivasspor formasÄ± giyen Fransergio Bastos'un referanslarÄ±yla geldiÄŸi Sivasspor'da takÄ±mÄ±nÄ±n vazgeÃ§ilmezleri arasÄ±nda yerini aldÄ±.Â

KÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ±larÄ±n Barcelona'dan 1 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na kiraladÄ±ÄŸÄ± ve 31 MayÄ±s'ta sÃ¶zleÅŸmesi sona erecek baÅŸarÄ±lÄ± oyuncu Douglas'Ä± yeni sezonda kadrosunda gÃ¶rmek isteyen birÃ§ok kulÃ¼p ÅŸimdiden Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±.Â

Douglas, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, sezon boyunca takÄ±m olarak Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â KÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ± ekibin takÄ±m halinde iyi bir performans gÃ¶sterdiÄŸini belirten Douglas, "Rakamsal anlamda kendimden memnunum. Yeri geldi saÄŸ bek, yeri geldi Ã¶n tarafta oynadÄ±m. Lige genel anlamda baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman performansÄ±mdan memnunum." dedi.Â



"Robinho'nun gitmesine Ã¼zÃ¼ldÃ¼m"Â



TakÄ±m arkadaÅŸÄ± BrezilyalÄ± futbolcu Robinho'nun devre arasÄ± transfer dÃ¶neminde Medipol BaÅŸakÅŸehir'e transfer olmasÄ±yla ilgili de deÄŸerlendirmede bulunan Douglas, "Robinho gittikten sonra Ã¼zÃ¼ldÃ¼m Ã§Ã¼nkÃ¼ Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir karakter, Ã§ok iyi bir oyuncuydu. Bize de saha iÃ§erisinde Ã§ok bÃ¼yÃ¼k yardÄ±mÄ± oluyordu. Gitmesine Ã¼zÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼m ama bir taraftan da sevinÃ§liydim iyi bir takÄ±ma gitti. Robinho gittiÄŸi iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir kayÄ±p yaÅŸadÄ±k, herkes de aynÄ± fikirdeydi. Birbirimizi seven ve sahiplenen bir takÄ±mÄ±z. UmarÄ±m Robinho ile gelecekte yine karÅŸÄ±laÅŸÄ±rÄ±z." diye konuÅŸtu.

Transfer teklifleriÂ



Ä°smi Galatasaray baÅŸta olmak Ã¼zere "Ã¼Ã§ bÃ¼yÃ¼klerle" anÄ±lan Douglas, transfer teklifleriyle ilgili ÅŸu aÃ§Ä±klamada bulundu:Â

"Sivasspor ile kontratÄ±m devam ediyor ve bir maÃ§Ä±mÄ±z daha var. Buraya, buranÄ±n insanlarÄ±na, futbolcu arkadaÅŸlarÄ±ma, baÅŸkanÄ±mÄ±za ve ikinci baÅŸkanÄ±mÄ±za Ã§ok saygÄ± duyuyorum. O yÃ¼zden bunun hakkÄ±nda konuÅŸmak istemiyorum Ã§Ã¼nkÃ¼ kontratÄ±m hala devam ediyor ve son maÃ§a kadar da buranÄ±n futbolcusuyum. Gelecek iÃ§in ÅŸu an anlÄ±k yaÅŸÄ±yorum. ZamanÄ± geldiÄŸinde elbet bir ÅŸeyler olacak ama ÅŸu anda hala Sivasspor'un futbolcusuyum ve burada ligin bitmesini bekliyorum."Â

Douglas, birÃ§ok kulÃ¼pten telif aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktararak, "Tabii ki teklifler aldÄ±m, yalan yok ama sadece TÃ¼rkiye'den deÄŸil, Japonya'dan da aldÄ±m, Ä°talya'dan da aldÄ±m. Bunlar iÃ§in konuÅŸmayÄ± gerÃ§ekten istemiyorum Ã§Ã¼nkÃ¼ daha Ã¶nce de dediÄŸim gibi hala Sivasspor'un futbolcusuyum. Gelecek iÃ§in de hiÃ§bir zaman plan yapmadÄ±m. Lig bitecek tatilimi yapacaÄŸÄ±m, ailemle konuÅŸacaÄŸÄ±m bir karar alacaÄŸÄ±m. UmarÄ±m her ÅŸey benim iÃ§in iyi olur." ifadelerini kullandÄ±.Â