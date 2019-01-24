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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
aa-spor
24.01.2019 - 10:26, Son Güncelleme:

Sivasspor'dan transfer açıklaması

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Sivasspor'dan transfer açıklaması

Sivasspor'un kulüp asbaşkanı Faruk Taşseten, Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile yapacakları karşılaşmayı kazanmak istediklerini söyledi. Transfer hakkında da konuşan Taşseten, "Gelecek oyuncular var" dedi.

Taşseten, kulüp tesislerinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde geride kalan hafta Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldukları karşılaşmayı unuttuklarını, Trabzonspor maçına odaklandıklarını belirtti.

"İkinci yarıda evimizde olan ilk maçımızı puanlarla kapatmak, kazanmak istiyoruz." diyen Taşseten, "Sahamızda ve seyircimiz önünde iyi başlamak istiyoruz. Taraftarımız bizim için büyük bir güç." ifadelerini kullandı.

Futbolcuların moral ve motivasyonlarının yüksek olduğunu, Trabzonspor maçına iyi hazırlandıklarını aktaran Taşseten, "Trabzonspor maçı, bizim için önemli bir karşılaşma. Bütün futbolcu kardeşlerimiz bunun bilincinde. İyi bir sonuç almak istiyoruz." diye konuştu.

Transfer çalışmaları

Transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten Faruk Taşseten, şunları kaydetti:

"Gelecek futbolcular var, teknik heyetimiz futbolcular üzerinde çalışıyor. Lig arasında transfer yapmak kolay değil. Onun için iyi oyuncu bulmak, nokta transfer yapmak lazım. Birkaç yabancı futbolcumuzun sözleşmesi bitiyor. Alacağımız futbolcular önümüzdeki sezonun takımını oluşturmak için önemli. Nokta 2-3 transferle gücümüze güç katarak yolumuza devam etmek istiyoruz.

Alacağımız futbolcular gelip geçici değil, önümüzdeki sezonun kadrosunu oluşturacak. İnşallah bu hedefimizi gerçekleştireceğiz. Lig uzun bir maraton, 1-2 maçla sınırlı değil. Geçen haftayı unuttuk, futbolcu arkadaşlarımız ve hocalarımızla aynı şeyi konuştuk. Lig, bizim için Trabzonspor karşılaşmasıyla başlıyor, sezonun önemli maçlarından biri. Kazanacağımıza da inanıyorum. Sivaslıyım diyen herkesi, bütün Yiğidoları maça bekliyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde galip gelmek istiyoruz."

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