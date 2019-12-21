MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSivasspor'dan Pato bombası! Ocak'ta...
GeriFutbol Sivasspor'dan Pato bombası! Ocak'ta...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
21.12.2019 - 13:29, Son Güncelleme:

Sivasspor'dan Pato bombası! Ocak'ta...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sivasspor'dan Pato bombası! Ocak'ta...

Süper Lig'de gözünü şampiyonluğa diken Sivasspor'un Brezilyalı golcü Alexandre Pato'yu kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Spor Arena Dış Haberler | Süper Lig'de 15 haftada topladığı 33 puanla liderlik koltuğunda oturan Sivasspor, devre arasında 'şampiyonluk transferi' yapmaya hazırlanıyor.

Fox Sports Brezilya’nın haberine göre Sivasspor, Sao Paulo forması giyen Alexandre Pato’yu kadrosuna katmak istiyor.

Tianjin Tianhai’den ayrılarak ülkesine dönen ve Sao Paulo'ya imza atan 30 yaşındaki deneyimli golcü, burada 20 maçta 5 gol kaydetti.

Sivasspor daha önce bir başka Brezilyalı yıldız Robinho’yu da kadrosuna katmıştı.

Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, haftanın maçlarını değerlendirdi...


MevzuBahis | 21-22 Aralık 2019 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden iddaa uzmanı Cengiz İzmitli, MevzuBahis'te hafta sonunun öne çıkan maçları masaya yatırdı.
daha fazla video için

Sivasspordan Pato bombası Ocakta...


Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle