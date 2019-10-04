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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
04.10.2019 - 16:49, Son Güncelleme:

Sivasspor’dan örnek proje

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Sivasspor’dan örnek proje

Sokak hayvanlarını çetin kış şartlarından korumak amacıyla DG Sivasspor ve Türkiye Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) ‘Sıcak Bir Yuva Her Canlının Hakkıdır’ sloganıyla ‘Yuvaya Dönüşen Plastikler Projesi’ için anlaşmaya vardı.

Kırmızı-beyazlı ekibin resmi internet sitesinde yer alan habere göre; futbol A takımı ve futbol akademisi takımlarında, antrenmanda ve tesislerde kullanılan plastik su şişeleri sokak hayvanlarına yuva olacak.

Sivasspor ile Türkiye Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) arasında yapılan anlaşma ile kulüp tesislerinde toplanan her plastik pet şişe sevimli dostlara sıcak bir yuva olacak.

PAGDER’in uzun zamandır yürüttüğü kampanyaya destek olan ilk futbol kulübü olan Sivasspor, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde #YuvayaDönüşenPlastikler sloganıyla projeyi başlattı.

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile futbolcuların da destek verdiği kampanyada tesislerde biriktirilmeye başlanılan plastik atıklar daha sonra sokak hayvanları için yuva olacak.

Sivasspor’dan örnek proje

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