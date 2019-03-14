Sivasspor'dan flaş Douglas açıklaması! Galatasaray...
Yeni sezon için Galatasaray'la anlaştığı iddia edilen Sivassporlu Douglas'la ilgili resmi açıklama geldi...
Sivasspor'un Barcelona'dan kiraladığı Brezilyalı sağ bek Douglas hakkında teknik direktör Hakan Keleş'ten açıklama geldi.
Genç teknik adam yaptığı açıklamada, "Biz takımda kalmasını istiyoruz. Bize yansıtılan bir şey yok; ama başka kulüplerle de görüştüğünü biliyorum. Galatasaray'la ön anlaşma imzaladı mı bu konuda bir fikrim yok" dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle