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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
09.10.2019 - 11:56, Son Güncelleme:

Sivasspor'dan 5 sezonun en iyi performansı

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Sivasspor'dan 5 sezonun en iyi performansı

MKE Ankaragücü'nü yenerek puanını 12'ye çıkaran ve 2. sıraya yerleşen kırmızı-beyazlı takım, 7. haftalar itibarıyla Süper Lig'de mücadele ettiği son 5 sezonun en iyi performansını sergiledi.

Süper Lig'de 7. hafta sonunda 12 puan toplayan ve sıralamada averajla ikinciliğe kadar yükselen Demir Grup Sivasspor, son 5 sezonun en iyi performansını ortaya koydu.

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın teknik direktörlüğe getirilmesiyle iyi bir hava yakalayan kırmızı-beyazlı takım, son haftalardaki performansıyla puan cetvelinde tırmanışa geçti.

Ligde geçen hafta sonu MKE Ankaragücü'nü 3-1 yenerek puan cetvelinde ikinci sıraya yükselen Sivasspor, 7. haftalar itibarıyla Süper Lig'de mücadele ettiği son 5 sezonun en başarılı performansını sergiledi.

İlk 7 hafta itibarıyla 2014-2015 sezonunda 5 puan, 2015-2016'da 6 puan, 2017-2018'de 9 puan ve 2018-2019'da 8 puan toplayan kırmızı beyazlı ekip, bu sezon ise 12 puana ulaştı.

2013-2014 sezonunda da 12 puan toplayan Sivasspor, bu sezon da aynı başarıyı tekrarladı.

Sivas ekibi, 2016-2017 sezonunda TFF 1. Lig'de mücadele etmişti.

İç sahanın lideri Sivasspor

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, bu sezon sahasında oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanırken, 1'inde berabere kaldı.

İç sahadaki 4 maçlık periyotta 10 puan toplayan Sivas temsilcisi, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 9 kez havalandırdı, kalesinde ise 3 gol gördü.

Sahasında Beşiktaş'ı 3-0, Trabzonspor'u 2-1, MKE Ankaragücü'nü 3-1 yenen Sivas temsilcisi, Gazişehir Gaziantep'le 1-1 berabere kalarak iç sahada 10 puan topladı. Kırmızı-beyazlılar bu performansıyla iç saha puan cetvelinde liderlik koltuğuna oturdu.

Sivasspor, evindeki son yenilgisini geride kalan sezonun 29. haftasında Beşiktaş'a karşı 2-1'lik skorla almıştı.

Sivasspor'un golcüleri

Sivasspor'da geride kalan 7 haftada 3'er gol atma başarısı gösteren Fernando Andrade, Mert Hakan Yandaş ve Mustapha Yatabare takımdaki en golcü oyuncular olarak dikkati çekiyor.

Kırmızı-beyazlı ekipte, Arouna Kone, Emre Kılınç ve Uğur Çiftçi de birer kez gol sevinci yaşadı.

Sivasspordan 5 sezonun en iyi performansı

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