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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
26.05.2019 - 11:50, Son Güncelleme:

Sivasspor'da yüzüne bakılmayan adam, Sergio Rochet!

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Sivasspor'da yüzüne bakılmayan adam, Sergio Rochet!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da 2017-2018 sezonunun ilk yarısında 11'in vazgeçilmezleri arasında yer alan Uruguaylı file bekçisi Sergio Rochet, bu sezon ise formayı terletmeden sezonu bitirdi.

Kırmızı-beyazlıların 2017-2018 sezonunun ilk 14 haftasında kalesini koruyan 25 yaşındaki kaleci Rochet, sonraki maçlarda formaya hasret kaldı.

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezonun 14. haftasında Sivasspor'un Gençlerbirliği'ne 4-0 mağlup olmasının ardından formasını Tolgahan Acar'a kaptıran Rochet, bu karşılaşmanın ardından ilk 11'de forma şansı bulamadı.

Rochet, 28. haftada kırmızı-beyazlıların Atiker Konyaspor'a 5-0 mağlup olduğu karşılaşmada kaleci Tolgahan'ın kırmızı kartla cezalandırılmasının ardından 68. dakikada oyuna girerek kaleyi 22 dakika korudu.

Sezonun geride kalan kısmında görev alamayan Rochet, bu sezon da ligde forma giyemedi.

Teknik Direktör Hakan Keleş'in Tolgahan Acar veya Ali Şaşal Vural tercihleri nedeniyle 18 kişilik kadroda da yer bulmakta zorlanan Uruguaylı file bekçisi, Sivasspor'un 6'sı önceki sezon 34'ü ise bu sezon olmak üzere ligdeki son 40 maçında forma şansı bulamadı.

- Kupada da şans verilmedi

Sergio Rochet, kırmızı-beyazlı ekibin son iki sezonda Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 5 maçta da forma şansı bulamadı.

Sivasspor'un geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 4 karşılaşmada kale 3 kez Tolgahan Acar'a, 1 kez de Ali Şaşal Vural'a emanet edildi.

Sivassporda yüzüne bakılmayan adam, Sergio Rochet

- Sivasspor'da formaya hasret kalanlar

Sivasspor'da formaya hasret kalanlar arasında savunma oyuncusu Fatih Aksoy da dikkati çekiyor. Kırmızı-beyazlıların devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan kiraladığı Fatih, 17 haftalık periyotta beklenenin çok altında kaldı. Fatih bu süreçte 8 maçta toplam 330 dakika oyunda kaldı. Savunma oyuncusu Fatih, Sivasspor'un 25. haftada sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada gol atma başarısı gösterdi.

Kırmızı-beyazlıların genç yetenekleri Erdoğan Yeşilyurt ile Mert Hakan Yandaş da kadroda yer bulmakta zorlanan oyuncular arasında yer aldı. Erdoğan, 34 haftalık periyotta 15 maçta 311 dakika sahada kaldı. Erdoğan, kırmızı-beyazlı formayla ligin 27. haftasında Demir Grup Sivasspor'un sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'a 3-1 mağlup olduğu karşılaşmada rakip takım ağlarını havalandırdı.

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle şanssız bir sezon geçiren Mert Hakan Yandaş da bu sezon 9 maçta sadece 176 dakika sahada kaldı.

Kırmızı-beyazlılarda 26 yaşındaki kaleci Sergio Rochet'in sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona ererken, orta saha oyuncuları Mert Hakan Yandaş ile Erdoğan Yeşilyurt'un 31 Mayıs 2020'ye kadar sözleşmeleri bulunuyor. 

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