Sivasspor'da yerli oyunculardan takıma önemli katkı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSivasspor'da yerli oyunculardan takıma önemli katkı
GeriFutbol Sivasspor'da yerli oyunculardan takıma önemli katkı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
27.11.2019 - 11:24, Son Güncelleme:

Sivasspor'da yerli oyunculardan takıma önemli katkı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sivasspor'da yerli oyunculardan takıma önemli katkı

Süper Lig'de liderlik koltuğunu 2 haftadır bırakmayan Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay'ın kadroda daha çok şans verdiği yerli oyuncular, takıma goller başta olmak üzere performans anlamında önemli katkı sağladı.

Sezon başında kırmızı-beyazlı ekipte teknik direktörlük görevine getirilen Rıza Çalımbay'ın karşılaşmalarda daha çok yerli oyunculara forma vermesi dikkati çekiyor.

Çalımbay, ligde yerli oyunculara en çok şans tanıyan teknik direktör olarak ön plana çıkıyor.

Yerli oyunculardan Hakan Arslan, Caner Osmanpaşa, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Uğur Çiftçi, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın kadroda vazgeçemediği isimler arasında yer alırken, son haftalarda genç oyuncu Fatih Aksoy da ilk 11'de forma şansı buluyor.

Sonradan girdiği karşılaşmalarda attığı gollerle dikkati çeken gole dönük orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt da kırmızı-beyazlı ekibin umut veren isimleri arasında yer alıyor.

En çok forma şansı bulanlar

Ligde 12 haftalık periyotta kırmızı-beyazlı ekipte, her maçta ilk 11'de ortalama 6 yerli oyuncu forma şansı buldu.
Sivas temsilcisinde 12 maçın tamamında 90 dakika sahada kalan Hakan Arslan ve Caner Osmanpaşa kırmızı-beyazlı formayı en çok terleten isimler arasında yer alıyor.

Yerli oyunculardan Mert Hakan Yandaş 12 maçta 1001 dakika, Emre Kılınç 10 maçta 888 dakika, Uğur Çiftçi 8 maçta 720 dakika oyunda kaldı.
Sivasspor'da yabancılardan Malili file bekçisi Mamadou Samassa, Brezilyalı savunma oyuncusu Marcelo Goiano, Gabonlu defans oyuncusu Aaron Appindangoye, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Andrade ve Malili forvet Mustapha Yatabare, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın kadroda vazgeçilmezleri arasında bulunuyor.

Appindangoye tüm maçlarda 90 dakika oyunda kalırken, Yatabare 12 maçta 1057 dakika süre aldı. Samassa 12 maçta 1035 dakika, Goiano 11 maçta 990 dakika ve Fernando 12 maçta 626 dakika oyunda kaldı.

Yerlilerden 13, yabancılardan 11 gol

Kırmızı-beyazlı ekibin yerli oyuncuları takıma gollerde de önemli katkı yaptı.

Geride kalan 12 haftalık periyotta rakip fileleri 24 kez havalandırarak ligin en çok gol atan ikinci takımı durumunda bulunan Sivasspor'da yerli oyunculardan Emre Kılınç 4, Erdoğan Yeşilyurt, Mert Hakan Yandaş üçer, Hakan Arslan 2 ve Uğur Çiftçi 1 gol atma başarısı gösterirken, Fernando ve Yatabare dörder gol ve Kone 3 gol attı.

"Kim hak ediyorsa forma onun"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hiçbir zaman yerli ve yabancı ayrımı yapmadığını söyledi.

Kim iyiyse ve takıma katkı sağlayacaksa ona forma verdiğini belirten Çalımbay, "Önemli olan takımın menfaati. Kim antrenmanları çok iyi yapıyorsa, kim çalışıyorsa, kim hak ediyorsa forma onun." dedi.

Sivasspor'da 12 haftalık periyotta ilk 11'de forma şansı bulan yerli ve yabancı sayıları şöyle:

Maç Yerli Yabancı

Sivasspor-Beşiktaş 6 5
Rizespor-Sivasspor 6 5
Sivasspor-Gaziantep FK 7 4
Medipol Başakşehir-Sivasspor 6 5
Sivasspor-Trabzonspor 6 5
Alanyaspor-Sivasspor 5 6
Sivasspor-MKE Ankaragücü 4 7
Galatasaray-Sivasspor 5 6
Sivasspor-Antalyaspor 5 6
Denizlispor-Sivasspor 7 4
Sivasspor-Konyaspor 6 5
Kayserispor-Sivasspor 6 5

Sivassporda yerli oyunculardan takıma önemli katkı

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle