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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
10.07.2019 - 17:33, Son Güncelleme:

Sivasspor’da yeni hedef Portekizli 10 numara Ruben Ribeiro!

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Sivasspor’da yeni hedef Portekizli 10 numara Ruben Ribeiro!

Yeni sezon öncesinde takıma 5 takviye yapan Demir Grup Sivasspor’da yeni hedef Portekizli 10 numara Ruben Ribeiro!

Çalışmalarını Bolu’da sürdüren Demir Grup Sivasspor’da bir yandan da transfer harekatı devam ediyor.

Daha önce Troyes’ten Mamadou Samassa, Kayserispor’dan Muammer Yıldırım, Ümraniyespor’dan Aaron Appindangoye Braga’dan Marcelo Goiano ve Akhisarspor’dan Caner Osmanpaşa’yı kadrosuna katan Sivasspor, 6’ncı transferini bitirmek üzere.

Kırmızı-beyazlı ekip son olarak Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Ain’de forma giyen Ruben Ribeiro’yu kadrosuna katmak istiyor.

Portekizli 10 numara geçtiğimiz sezon Al-Ain formasını 12 maçta terletmiş ve 2 gol, 3 asistlik performans göstermişti.

Ribeiro ile ilk görüşmelerin olumlu geçtiği ve Portekizli oyuncunun önümüzdeki günlerde Türkiye’ye geleceği öğrenildi.

Ribeiro, daha önce Boavista, Paços Ferreira ve Sporting Lisbon gibi takımlarda da boy göstermişti.

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Sivasspor’da yeni hedef Portekizli 10 numara Ruben Ribeiro

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