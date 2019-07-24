Sivasspor'da Yatabare sesleri! | Transfer haberleri...
Sivasspor forvet oyuncuyu Mustapha Yatabare ile prensipte anlaştı.
Sivasspor’un bir süredir görüştüğü, Konyaspor'da forma giyen forvet oyuncusu Mustapha Yatabare ile prensipte anlaştığı ileri sürüldü.
Yatabare’nin dün Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ile İstanbul’da görüştüğü belirtildi. Futbolcu ile anlaşılmak üzere olduğu gelen bilgiler arasında...
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