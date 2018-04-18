Sivasspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları devam ediyor!
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında deplasmanda karşılaşacakları Trabzonspor'u yenerek kötü gidişatı sonlandırmak ve galibiyet serisi başlatmak istediklerini söyledi.
Aybaba, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2-1 kaybettikleri Fenerbahçe maçında çok sayıda pozisyona girdiklerini belirtti.
Üst üste 2 maçta mağlup olduklarını ifade eden Aybaba, "Fenerbahçe maçında çok pozisyona girdik. Büyük takımlara karşı oynadığımız maçlarda en çok pozisyona girdiğimiz karşılaşmaydı ama değerlendiremedik. Sonunu iyi getiremedik." dedi.
Teknik direktör Aybaba, şöyle konuştu: "Şimdi Trabzonspor maçı var. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Çok kaliteli genç oyuncuları var, tecrübeli oyunculara sahipler. Takım disiplinini ön plana çıkarmamız, daha çok mücadele etmemiz lazım. Oyuncularımızın daha çok istemesi lazım. Zor bir maç bizi bekliyor. 2 maç üst üste mağlup olduk, şimdi kötü gidişi çevirmemiz lazım. Arkadaşlarla görüşüyoruz, konuşuyoruz. İnşallah bu maçı çevirip galibiyet serisine başlamak istiyoruz."
ANTRENMAN
Kulüp tesislerinde teknik direktör Aybaba yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı.
Futbolcular daha sonra koordinasyon ve pas çalışması yaptı.
Çift kale maçla sona eren antrenmana, sakatlığı bulunan Ndinga katılmadı.
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