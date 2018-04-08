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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
A.A
08.04.2018 - 16:40, Son Güncelleme:

Sivasspor'da sezonun en farklı yenilgisi!

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Sivasspor'da sezonun en farklı yenilgisi!

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor'a 5-0 mağlup olan Demir Grup Sivasspor, bu sezonki en farklı yenilgisini yaşadı.

Demir Grup Sivasspor, 2017-2018 sezonunda 28 haftalık bölümde 11. kez mağlup oldu. Sezona deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'a 1-0 yenilerek başlayan kırmızı-beyazlı ekip, 3. haftada deplasmanda Galatasaray'a 3-0, 4. haftada evinde Kayserispor'a 2-0 kaybetti. Ligin 6. haftasında sahasında Göztepe'ye 3-2 yenilen Demir Grup Sivasspor, 12. haftada da Fenerbahçe'ye deplasmanda 4-1 mağlup oldu. 13. haftada Trabzonspor ile yaptığı karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlı ekip, ligin 14. haftasında Gençlerbirliği'ne 4-0 yenildi.
Ligin 19. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0, 23. haftada ise yine dış sahada Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Sivas temsilcisi, 26. haftada deplasmanda Bursaspor'a 1-0 kaybetti.
Ligin 28. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor'a 5-0 kaybeden Sivasspor, bu sezonki en farklı yenilgisini aldı.
Ligde 28 haftalık periyotta 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 41 puan toplayan Demir Grup Sivasspor, bu süreçte kalesinde 43 gol gördü, rakip fileleri 37 kez havalandırdı.

- Sivasspor'un deplasman karnesi zayıf

Kırmızı-beyazlı ekip, bu sezon geride kalan 28 haftalık periyotta 14 kez deplasman maçına çıktı. Dış sahada kötü bir performans ortaya koyan kırmızı-beyazlılar, 14 karşılaşmadan sadece 4'ünü kazanırken, 2 maçta rakipleriyle puanları paylaştı, 8 karşılaşmada ise rakiplerine boyun eğdi.
Demir Grup Sivasspor, dış sahada oynadığı karşılaşmalarda Osmanlıspor, Kasımpaşa, Kardemir Karabükspor ve Antalyaspor karşılaşmalarını kazanırken, Aytemiz Alanyaspor ve Kayserispor ile berabere kaldı.
Kırmızı-beyazlı ekip, iç sahada oynadığı 14 karşılaşmadan 8'ini kazandı, 3 kez rakipleriyle puanları paylaştı 3 kez de mağlup oldu.

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