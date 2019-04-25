Sivasspor'da Rizespor hazırlıkları devam ediyor!
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı oyuncular, taktik çalışmalarıyla idmanı tamamladı.
Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor maçı için bugün Rize'ye hareket edecek.
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