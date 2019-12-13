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Futbol
AA
13.12.2019 - 15:32, Son Güncelleme:

Sivasspor'da neşeli idman, halay çektiler!

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Sivasspor'da neşeli idman, halay çektiler!

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 15. haftasında 15 Aralık Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı.

Açma ve germe hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı oyuncular, çift kale maçla idmanı tamamladı.

Antrenmana, sakatlığı süren Serhiy Rybalka katılmadı.

- Halaylı motivasyon

Öte yandan Sivas Kazım Karabekir Paşa Ortaokulu Spor Kulübü folklor ekibi antrenmanı ziyaret ederek, Fenerbahçe maçı öncesi kırmızı-beyazlı futbolculara başarı diledi.

Antrenman öncesi salonda çalışan futbolculardan Mert Hakan Yandaş, Erdoğan Yeşilyurt, Arouna Kone, Ziya Erdal ve Hakan Arslan salonda müzik eşliğinde halay çekerek eğlendi. Futbolcuların halay çekmesini arkadaşları telefon ile kayıt altına aldı.

Sivasspor, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

F.Bahçede Sivasspor hazırlıkları sürüyor Sivasa hareket yarın akşam...
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Sivas Yeni 4 Eylül Stadı Fenerbahçe maçına hazırSüper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor'un hafta sonu Fenerbahçe'yi konuk edeceği maça ev sahipliği yapacak Yeni 4 Eylül Stadı, kritik karşılaşmaya hazırlanıyor. Stat, Türkiye standartlarının üzerindeki düzgün zemini ile dikkat çekiyor.
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Sivassporda neşeli idman, halay çektiler

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