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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
28.05.2019 - 14:34, Son Güncelleme:

Sivasspor'da gündem Rıza Çalımbay!

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Sivasspor'da gündem Rıza Çalımbay!

Demir Grup Sivasspor’da yeni teknik direktör için geri sayım başladı. Hakan Keleş'le yolları ayırmaya hazırlanan kırmızı-beyazlıların Rıza Çalımbay'ı gündemine aldığı öğrenildi.

Demir Grup Sivasspor'un Teknik Direktör Hakan Keleş ile yeni sezonda devam etmeyeceği öğrenildi.

Yeni hoca için görüşmelere başlayan kırmızı-beyazlı ekipte en güçlü aday Rıza Çalımbay oldu. Tarafların anlaşması an meselesi.

Demir, ayrılığı açıkladı Sitemkar sözler...
Demir, ayrılığı açıkladı! Sitemkar sözler...

Son olarak Atiker Konyaspor'u çalıştıran ve ilk yarının son haftalarına doğru görevinden ayrılan Çalımbay, herhangi bir kulüpte görev almıyor.

2001 yılından bu yana teknik direktörlük yapan ve birçok takım çalıştıran Rıza Çalımbay, daha önce Sivasspor'da da görev yapmıştı.

Çalımbay'ın teknik direktörlük kariyerinde en çok çalıştığı takım da yine Sivasspor. Rıza Çalımbay, 2010-2013 arasında teknik direktörlüğünü yaptığı Sivasspor'la 108 maça çıktı.

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Galatasaray maçının ardından Hakan Keleş hakkında bu açıklamaları yapmıştı...

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Sivassporda gündem Rıza Çalımbay

 

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