Sivasspor'da gözler üç final maçına çevrildi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSivasspor'da gözler üç final maçına çevrildi
GeriFutbol Sivasspor'da gözler üç final maçına çevrildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
10.09.2019 - 15:10, Son Güncelleme:

Sivasspor'da gözler üç final maçına çevrildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay "Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Alanyaspor maçları bizim için final niteliği taşıyor"dedi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'de sırasıyla oynayacakları Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarını final niteliğinde gördüklerini söyledi.

Çalımbay, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, göreve getirilmesinin ardından geçen süreci değerlendirdi. Takımda çok oyuncunun gitmesinden dolayı sezona sıkıntılı başladıklarını belirten Çalımbay, kamp döneminin ise "mükemmel" geçtiğini ifade etti.

Kendi memleketinde takım çalıştırmaktan dolayı mutlu olduğunu aktaran Çalımbay, başarılı olmak için kırmızı-beyazlı ekibe geldiğini dile getirdi.

Çalımbay, birlik ve beraberlik içerisinde güzel işler yapmak istediklerini aktararak, "Biz yeni takımız. Çok oyuncumuz gittiği için mecburen yeni transferler yaptık. Bazı futbolcularımız lig başladıktan sonra, bazıları hazırlık dönemini bitirdikten sonra geldi. O yüzden bazı arkadaşlarımız çalışma, birlik ve beraberlik açısından sıkıntı yaşadı." dedi.

Ligde sırasıyla oynayacakları Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarının önemine dikkati çeken Çalımbay, şunları kaydetti:

"Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Alanyaspor maçları bizim için final niteliği taşıyor. Bu maçlardan mutlaka çok iyi şekilde çıkmamız gerekiyor ama bir gerçek takımlar birbirlerini tanımıyor. Analiz yaptırıyoruz, maçını seyrettiriyoruz ama çok maç oynamadıkları için de kapalı kutu gibi görünüyor. Analizlere göre tedbirler alıyoruz ama bazen yine de eksiklikler olabiliyor. Ligin 6 veya 7. haftasından sonra mutlaka herkes birbirini tanıyacaktır ve ondan sonra da gerekli her şeyi yapacaktır. Takım olarak gerçekten iyi bir havamız var, kaliteli ve yetenekli arkadaşlardan kurulu bir takım ama şunu kabul etmek gerekiyor ki bize birazcık daha zaman lazım. Bazı arkadaşlarımın maç temposunu kazanmaları ve takıma hazır olmaları gerekiyor. Herkese ihtiyacımız olduğu için herkesi biran önce hazır etmeye çalışıyoruz."

Sakat futbolcuların durumu

Armin Djerlek'in adale yırtığı nedeniyle 1 hafta, Barış Yardımcı'nın ödemi nedeniyle 3 hafta, Ziya Erdal'ın sol kasığındaki yırtık nedeniyle 1 veya 2 hafta sahalardan uzak kalacağını anlatan Çalımbay, sakatlığı bulunan Fatih Aksoy'un durumun ise henüz netlik kazanmadığını söyledi.

Çalımbay, sakat ve hazır olmayan futbolcuların biran önce takıma kazandırılması için çalıştıklarını dile getirdi.
Ligde hafta sonu deplasmanda oynayacakları Medipol Başakşehir'in dört büyükler kadar kuvvetli bir takım olduğunu vurgulayan Çalımbay, "İyi bir takımla oynayacağız ama mutlaka bizim oradan çok iyi bir şekilde ayrılmamız gerekiyor. Oyuncularım da bu işin bilincindeler, oradan iyi bir sonuçla döneceğimize inanıyorum. İç sahada oynayacağımız Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağımız Alanyaspor maçları da bizim için çok çok önem taşıyan maçlar." diye konuştu.

"VAR'ın başında olan arkadaşların maç yönetmemesi gerekiyor"

Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi hakkında da açıklamalarda bulunan Çalımbay, VAR'ın özellikle Anadolu takımları için yararlı olduğunu savunarak, şöyle devam etti:

"Hakem arkadaşlarımız bana göre VAR'dan iyi bir şekilde yararlanamıyor çünkü gitmiyorlar. Gitmeleri ve görmeleri gerekiyor. Burada yapılan yanlış bir şey var; bence VAR'ın başında olan arkadaşların maç yönetmemesi gerekiyor. Arkadaşımız 1 hafta önce maç yönetiyor, ondan sonra o arkadaşımız diğer hafta başka maça çıkıyor. Hüseyin Göçek bizim maçtan önce VAR'ın başındaydı, bir hafta sonra bizim maça geldi. VAR sistemindeki yanlış, bence maç yöneten arkadaşların orada olmaması gerekiyor."

"Biz çok iyi bir takımız"

Rıza Çalımbay, ligde ilk 5 içerisinde olmak şartıyla Sivasspor'da teknik direktörlük görevine geldiğini anlatarak, "Sivas'ın artık bir hedefi olsun, yukarıya oynasın istiyorum. Hedefi olmayan bir yere gitmek istemiyorum. Gittiğimiz her yerde de verilen hedefin kesinlikle üzerine çıktık. Arkadaşlarıma inanıyorum ve güveniyorum, tek sıkıntımız arkadaşlarımızın kapasitelerini yakalamaları gerekiyor. Eksikliklerimizi yüzde 100 devre arası tamamlarız." ifadelerini kullandı.

Sivas'ta başarılı olmak istediğinin altını çizen Çalımbay, "Başarılı olmamız için de taraftar, transfer, yönetimin desteği lazım. Şu anda bir bütün olduk bundan sonra istediğimiz seviyeye geleceğiz. Bizim için lig şu an yeniden başlıyor. İşin gerçeği Başakşehir, oynayacağımız en zor maçlardan bir tanesi. Onun için de çok iyi mücadele etmemiz gerekiyor. Herkesin kapasitesinin üstüne çıkması lazım." açıklamasında bulundu.

Sivassporda gözler üç final maçına çevrildi

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Fenerbahçe Beko hazırlık maçında İTÜ'ye fark attı
Dünyanın en tehlikeli yollarından biri olan D915’teki meydan okuma nefes kesti
CANLI | İspanya - Polonya | FIBA Dünya Kupası çeyrek final maçı...
Chapter 8 için geri sayım başladı! 21 Eylül de Ortaköy Feriye de