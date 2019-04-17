Sivasspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde kulüp tesislerinde sağanak altında gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı. Isınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, çift kale maçla idmanı sonlandırdı. Sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka, takımdan ayrı salonda çalıştı.
Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam edecek.
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