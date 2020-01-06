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Haber Giriş: 06.01.2020 - 14:28,Son Güncelleme:/

Sivasspor’da Abdul Khalili an meselesi

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Sivasspor’da Abdul Khalili an meselesi

Süper Lig'in ilk yarısını zirvede tamamlayan Sivasspor, devre arasında bir yandan hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da takıma takviye yapmak için kolları sıvadı.

Sivasspor'un, Kasımpaşa forması giyen 27 yaşındaki İsveçli orta saha oyuncusu Abdul Khalili transferini bitirmesi an meselesi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın bizzat istediği futbolcu ile ilgili kulüpten resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Kasımpaşa kulübü ile ilişiğini keseceği konuşulan yıldız oyuncunun da Sivasspor’a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

2018 yılında Gençlerbirliği takımından Kasımpaşa’ya bedelsiz olarak gelen Khalili bu sezon takımının en formda oyuncularından biri oldu. Takımının orta sahadaki en güçlü ismi olan İsveçli yıldız bu sezon oynadığı 18 maçta 2 kez ağları havalandırırken, 1 kez de asist yapmayı başardı.

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