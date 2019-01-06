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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
06.01.2019 - 12:49, Son Güncelleme:

Sivasspor'da 3 futbolcu kadro dışı kaldı!

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Sivasspor'da 3 futbolcu kadro dışı kaldı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da, futbolcular Zoro Cyriac, Aydın Karabulut ve İlker Sayan'dan kendilerine kulüp bulmaları istendi.

Teknik direktör Hakan Keleş'in kadroda düşünmediği isimler arasında yer alan Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Zoro Cyriac, orta saha oyuncuları Aydın Karabulut ve İlker Sayan, kırmızı-beyazlı ekibin Antalya'daki devre arası kamp çalışmalarına dahil edilmedi.

Futbolculara, kendilerine kulüp bulmaları konusunda bildirim yapıldı.

Daha önce de Sivasspor forması giyen ve sezon başında kırmızı-beyazlı ekibe dahil edilen Aydın Karabulut, beklenenin altında bir performans sergileyerek geride kalan 17 haftalık periyotta sadece 1 maçta 3 dakika forma şansı buldu.

Sezon başında Sivas Belediyespor'dan transfer edilen 26 yaşındaki oyuncu İlker Sayan da 2'si Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere üç maçta 104 dakika forma giydi.

Kırmızı-beyazlıların 2017-2018 sezonu başında kadrosuna dahil ettiği orta saha oyuncusu Zoro Cyriac, geçen sezon 19'u Süper Lig, 3'ü ise Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere 22 maçta forma giymiş ve 2 kez gol sevinci yaşamıştı. Bu sezon 6'sı Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere 7 maçta 120 dakika oyunda kalan Cyriac, beklenenin altında bir performans ortaya koydu.

Sivasspor'da ara transfer döneminde şimdiye kadar Brezilyalı oyuncu Robinho ile yollar ayrılmış, Cezayirli orta saha oyuncusu Carl Medjani'nin sözleşmesi de karşılıklı feshedilmişti.

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