Sivasspor'a Robinho tepkisi: "Burada yeterince tecavüz suçlusu var"

Cinsel Şiddet ile Mücadele Derneği, İtalya'da tecavüzden dolayı hapis cezası alan Robinho'nun Sivasspor'a transfer edilmesini kınayan bir bildiri yayınladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İtalya’da bir kadına tecavüzden 9 yıl hapse mahkum edilen Brezilyalı futbolcu Robinho’yu transfer ederek anlaşma imzalayan Sivasspor’u kınıyoruz.

2017 yılında dünyada taciz, tecavüz, istismar vb. beyan ve ifşalarla bir çok siyasetçi ve ünlü istifa etti, çeşitli yaptırımlarla karşılaştı. Beyanların bile istifaya yettiği bir dönemde, tecavüzden hüküm giymiş bir sporcunun transfer edilmesi en basitinden suçu meşrulaştırmaktır, büyük bir sorumsuzluk örneğidir.

Sivasspor’un imzaladığı sözleşmeye futbolcunun “cezası kesinleşince sözleşmesinin feshedileceği” yönünde bir madde koydurması, hem “davalar nasılsa yıllarca sürer” kurnazlığı, hem de kişinin bu şekilde adaletten kaçmasına aracı olmaktır. Sivas Spor bu hareketiyle Türkiye’nin tecavüz suçlularının korunup kollandığı bir yer olma konusunda dünya çapındaki bilinirliğini iyice artırmış bulunmaktadır. En üst kademeden en alt kademeye, tecavüzcülerin affedilmesi için önerilen yasalardan, uluslararası anlaşmaların ihlal edildiği uygulamalara, tribünlerde çalınan marşlardan, tecavüzü öven-meşrulaştıran canlı yayın şakalarına kadar, ülkede tecavüz kültürünün oluşup yerleşmesinde kendileri de pay sahibidir.

Sivasspor’dan beklentimiz bu sporcuyu almaktan derhal vazgeçerek kadınlardan ve kamuoyundan, özellikle destekçileri olan taraftarlardan özür dilemeleri, hem altyapısına hem de Türkiye’deki tüm sporculara örnek olarak kadına yönelik şiddete tolerans göstermeyeceklerini açıklamaları, cinsel şiddetle mücadele eğitimleri almaları, TFF’ye taahhüt ettikleri çocuk koruma programına da uygun hareket etmeleridir.

Bizler, her alanda olduğu gibi futbol alanında da cinsel şiddet suçlarının takipçisi olmaya devam edeceğiz, futbol ve spor sevgisi bahane edilerek bu suçların üzerinin örtülmesine izin vermeyeceğiz. Yasal boyutta da gerekenin yapılması için bütün adımları atacağımızı, Sivas milletvekilleri de dahil olmak üzere İl Spor Müdürlüğü ve Futbol Federasyonu nezdinde de girişimde bulunacağımızı buradan kamuoyuna bildiriyoruz.