Sivasspor'a Kone'den iyi haber!
Sivasspor’un hocası Samet Aybaba’dan müjde... Tecrübeli hoca, Kone’nin döneceğini açıkladı.
Kritik Antalya maçı öncesi açıklamalarda bulunan başarılı teknik adam, “Rakipleri zorlamaya başlamamız lazım. Kaliteli oyuncularımız var. Bizim için artık her vuruşumuz önemli. Araya koşular, duran toplar çok önemli. Bu kalitede oyuncularımız var. Kone sakatlık dönemini çabuk atlattı. Farklı bir şey çıkmasın diye biraz dinlendirdik, beklettik. İyi bir maç olacak. İyi bir takımız. Bunu sahaya yansıtıp galibiyet almak istiyoruz." dedi. (Fanatik)
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