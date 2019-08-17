Sivasspor ve Beşiktaş, Süper Lig'e hazır mı? Analiz, değerlendirme...
Fenerbahçe'yi yenip Cumhuriyet Kupası'nı kazanan Sivasspor ile Abdullah Avcı ile yeni sezona başlayacak olan Beşiktaş, Süper Lig'e hazır mı? Misli.com'dan Serkan Çalışır, sizler için bu iki takımı değerlendirdi...
İki sezon önce ligi 7. sırada tamamlayan Sivasspor’un 12. bitirdiği geçen sezon için "beklentileri karşılayamadı" desek yeridir. Aslında oldukça kötü geçen sezonun ikinci yarısı düşünüldüğünde devre arasına kadar süreçte topladıkları puanların onları Süper Lig’de tuttuğu bile söylenebilir. Öyle ki, sezon bittiğinde ligden düşen Bursaspor’un sadece 4 puan üstünde yer alıyorlardı.
Transfer döneminde özellikle savunmada kayıplar yaşayan Sivasspor için hiç şüphesiz en önemli kayıp kiralık süresi biten Douglas’tı. Ligin en fazla asist üreten sağ beki olan Douglas’ın yerine Marcelo Goiano alındı. Braga’nın kaptanının Sivasspor’da iyi performans göstermesi beklenirken, ligdeki uzun maraton düşünülünce bu bölgeye bir oyuncunun daha alınması yerinde olacaktır.
Sol bek yine Uğur Çiftçi ve Ziya Erdal’a emanet edilecek. Braz ve Bjarmsmyr’ın takımdan ayrılmasıyla birlikte stoper bölgesine Caner Osmanpaşa, Fatih Aksoy ve Appindangoye takviyeleri yapıldı. Caner’in takımın as stoperi olması beklenirken, Ümraniyespor’dan alınan Gabonlu stoper ve Beşiktaş’tan kiralık gelen genç Fatih’in şu an için Süper Lig için yeterli olup olmayacağı soru işareti.
Hücum hattına Yatabare ve Fernando Andrade alınırken, geçen sezon transfer edildikten hemen sonra geçirdiği sakatlık nedeniyle görev yapamayan Hugo Vieira ve Arouna Kone ile sezonu götürecekler gibi.
Kalede oldukça iyi gözüküyorlar. Öyle ki Ali Şaşal Vural’ın yanına Muammer Yıldırım ve Samassa takviyeleri yapıldı.
Orta alanda ise Hakan Arslan ve Rybalka’nın yanına Isaac Cofie alındı. Sporting Gijon’dan alınan Ganalı oyuncu savunma yönüyle dikkati çekiyor.
Sivasspor’un değişen savunma yapısı ve bazı bölgelerde alternatif azlığı düşündürücü. Bu sorunları hızla çözebilirlerse rahat bir sezon geçirebilirler.
Rakamlarla geçen sezon:
- Ligde deplasmanda en fazla gol yiyen ekip (36 gol)
- Ligde penaltıdan rakiplerinden en fazla gol yiyen ekip (9 gol)
- Ligde en fazla golü 31. – 45. Dakika aralığında attı (14 gol)
- Ligde ilk 15 dakikada en fazla golü yiyen ekip (9 gol)
BEŞİKTAŞ
Geçen sezon şampiyonluk yarışında geride kalan Beşiktaş’ta yaz döneminde 4 yıllık Şenol Güneş dönemi sona erdi ve takımın başına Abdullah Avcı getirildi.
Geçen sezon savunma anlamında taraftarlarını memnun edemeyen Kara Kartallar'da, geçen sezonu Sivasspor’da kiralık geçiren Douglas ile Villarreal’den Victor Ruiz takviyelerini yaptı. Isimat-Mirin’in beklenen performansı sergileyememesi nedeniyle stoperde Vida’yla birlikte Victor Ruiz’in görev yapması bekleniyor.
Kiralık sözleşmesi devam eden Loris Karius’un yanı sıra genç kaleci Utku ve Ersin kadroda yer alıyor. Bu nedenle kaleye de bir takviye gerekebilir.
Adriano’nun takımdan ayrılması sonrası sol bekte sadece Caner Erkin kalmıştı. Guingamp’tan kiralanan Pedro Rebocho’yla oradaki sorun şimdilik çözülmüş gibi.
Orta sahada Dorukhan’ın satılmadığı taktirde ilk 11'in değişilmez ismi olması beklenirken; Hutchinson, Necip, Medel gibi isimlerin maç özelinde ona yardımcı olması bekleniyor.
Orta alanda geçen sezon olduğu gibi Adem Ljajic, bütün ofansif planların en önemli uygulayıcısı olacaktır. Ona destek olarak yeni transfer Boyd ile Lens-Quaresma ikilisi kanatlarda görev alacak isimler. Lens ve Quaresma’nın geçen sezon ki performansları düşünüldüğünde yaz transfer dönemi kapanana kadar bir ofansif kanat oyuncusu daha alınması yerinde olacaktır.
Hücum hattında ise elbette ki tecrübeli golcü Burak Yılmaz, ilk 11'in vazgeçilmez ismi olacaktır. Herhangi bir sebeple oynayamadığı dönemde Güven Yalçın veya Boyd kullanılacaktır.
Beşiktaş’ın kadro kalitesi var; ancak bazı bölümlerde oyuncu sayısı yetersiz. Bunları arttıramazsa yoğun fikstürde sıkıntılara maruz kalabilir.
Rakamlarla geçen sezon:
- Galatasaray ile geçen sezon en çok gol atan takım (72 gol)
- Maçlarında en fazla gol olan ekip (Maç başına 3,47)
- Ligde 22 maçta ilk golü ekip olurken, 11 maçta ilk golü yiyen takım oldular
- Ligde maç başına en fazla korner kullanan ekip (6,3)
- Ligde 76. dakikadan sonra en fazla gol atan ekip (19 gol)
- Ligin 46. – 60. dakikalar arasında en fazla gol yiyen ekibi (11 gol)
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Beşiktaş'ın yeni transferi Victor Ruiz'den yeni sezon öncesi açıklamalar...
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