Sivasspor, Muammer Yıldırım transferini açıkladı
Demir Grup Sivasspor, kaleci Muammer Yıldırım'ı renklerine bağladı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, ikinci kaleci transferini gerçekleştirdi. Demir Grup Sivasspor, geçtiğimiz sezon Kayserispor'da forma giyen Muammer Zülfikar Yıldırım ile başkan Mecnun Otyakmaz'ın İstanbul'daki ofisinde 2019 - 2020 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı.
14 Eylül 1990'da Diyarbakır'da dünyaya gelen Muammer Yıldırım futbola Türk Telekomspor alt yapısında başladı. Ardından Torbalıspor, Van Büyükşehir Belediyespor ve Mersin İdmanyurdu formasını giyen 29 yaşındaki sporcu 2016 yılından beri Kayserispor kalesini koruyordu.
Sivas daha önce; kaleci Mamadou Samassa ve defans oyuncuları Marcelo Goiano ile Aaron Appindangoye'yi renklerine bağlamıştı.
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