Sivasspor maçına yetişecek mi? Ozan Tufan...

Milli maçlar için verilen arada 8 futbolcusunu ülkelerinin kampına gönderen Fenerbahçe’de teknik ekip, bir yandan da bu oyuncuların performansını ve sağlık durumunu kontrol ediyor.

Türkiye’nin Romanya ile deplasmanda oynadığı özel maçta sakatlanan ve oyundan çıkan Ozan Tufan’dan haber bekleyen sarı lacivertli ekip iyi haberi aldı. 22 yaşındaki futbolcunun çekilen MR’ı temiz çıktı. Milli futbolcu hem Arnavutluk maçında hem de kulübünün Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmada görev alabilecek. (Fanatik)

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