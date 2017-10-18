Aybaba, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde son 2 haftadır futbol ve puan adına yükselişte olduklarını belirtti.

Oyuncularının isteklerinin ve coşkularının arttığını dile getiren Aybaba, "Bu da doğal olarak iyi futbol ve neticesinde puanları getiriyor. Devam ettirmek istiyoruz, futbolda başarının sonu yoktur. Her hafta değişik bir maç, değişik bir düşünce. O yüzden oyuncularımızla çok iyi hazırlanıyoruz, çalışıyoruz." diye konuştu.

Ligin 9. haftasında karşılaşacakları Bursaspor'un iyi bir takım ve ciddi bir rakip olduğuna dikkati çeken Aybaba, şöyle devam etti:

"Kaliteli oyunculardan kurulu bir takım. Son maçlarında geriye düşmelerine rağmen kazandılar. Oyuncularımızla konuşuyoruz, bu başarıyı devam ettirmek istiyoruz. Oyuncu kalitesi ve şehir olarak böyle şeyleri devam ettirmek en büyük arzumuz ve düşüncemiz. Yukarılarda bir takım olmayı hedefliyoruz. İnşallah, bu maçta kazanan biz oluruz."

Aybaba, takımda kadro dışı bırakılan Leandrinho'nun durumunun sorulması üzerine ise "Sorunu üreten de sorunları getiren de kendisi. O nedenle kendisini biraz toparlaması lazım. Bizim oyuncuyla direkt sorunumuz yok, onun sorunları vardı. Çözemediği için de bize pek verimli olmuyordu, o nedenle bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.

MUHAMMET: "MAÇA 3 PUAN İÇİN ÇIKACAĞIZ"

Kırmızı-beyazlı ekibin golcü oyuncusu Muhammet Demir ise "Kasımpaşa maçındaki galibiyeti taçlandırmak ve bunu değerlendirmek istiyorsak Bursaspor maçı bizim için önemli. Bu maça 3 puan için çıkacağız. Ondan sonra yukarıları hedefleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Orta saha oyuncusu Cem Özdemir de galibiyet serisini sürdürmek istediklerini dile getirdi.

Galibiyetlerin takımda herkesin yüzünü güldürdüğünü ve mutlu olduklarını vurgulayan Cem, "Güzel günler yaşamaya başladık. İnşallah, bu galibiyet serisi devam edecek hem ligde hem de kupada. Oynayan, oynamayan herkes takıma destek oluyor. Bu böyle devam ettiği müddetçe çıkışımız sürecektir." şeklinde konuştu.

ANTRENMAN

Demir Grup Sivasspor, 22 Ekim Pazar günü sahasında Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Aybaba yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve kondisyon çalışmasının ardından antrenman, çift kale maçla devam etti.

Sakatlıkları nedeniyle salonda çalışan Ziya Erdal ile Serhiy Rybalka idmanda yer almadı.