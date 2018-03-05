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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Sivasspor ligdeki 150. galibiyetine imza attı!
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Sıradaki Haber:G.Saray'dan flaş karar! 17 milyon lira...

Futbol
AA
05.03.2018 - 11:33, Son Güncelleme:

Sivasspor ligdeki 150. galibiyetine imza attı!

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Demir Grup Sivasspor, Antalyaspor'u yenerek Süper Lig tarihindeki 150'nci galibiyetine imza attı.

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında dün deplasmanda Antalyaspor'u 4-1 mağlup eden Sivasspor, lig tarihindeki 150'nci galibiyetine ulaştı.

Süper Lig'e 2005-2006 sezonunda "merhaba" diyen Sivasspor, 12. sezonunda 404 maça çıktı. Ligdeki ilk galibiyetini 2005-2006 sezonunun 3. haftasında 20 Ağustos 2005'te Samsunspor'u deplasmanda 2-1 yenerek elde eden Sivasspor, 2017-2018 sezonunda 150'nci galibiyet sevincini yaşadı.

Sivasspor, 50'nci galibiyetini 2008-2009 sezonunda 26 Eylül 2008'de ligin 5'inci haftasında Fenerbahçe'yi iç sahada 2-1 yenerek alırken 100'üncü galibiyetini ise 2012-2013 sezonunun 11'inci hafta maçında, 9 Kasım 2012'de sahasında Eskişehirspor (1-0) karşısında elde etmişti.

Demir Grup Sivasspor, 2005-2006 sezonunda 10, 2006-2007 sezonunda 14, 2007-2008 sezonunda 23, 2008-2009 sezonunda 19, 2009-2010 sezonunda 8, 2010-2011 sezonunda 8, 2011-2012 sezonunda 14, 2012-2013 sezonunda 12, 2013-2014 sezonunda 16, 2014-2015 sezonunda 9, 2015-2016 sezonunda 6 ve devam eden 2017-2018 sezonunda ise 24 haftada 11 kez kazandı.

Sivasspor'un Süper Lig tarihinde 104 beraberliği ve 150 de yenilgisi bulunuyor.

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