Sivasspor, kuvvet çalıştı
Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Demir Grup Sivasspor'da futbolcular salonda yaptığı çalışma ile hazırlıklarını devam ettirdi.
Bolu'nun Karacasu Beldesi'nde hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip kampta on dördüncü günü geride bıraktı. Sabah antrenman yapan futbolcular akşam ise kamp yapılan otelin fitness salonunda çalıştı. Futbolcular salonda koordinasyon ve kuvvet ağırlıklı çalışmalar yaptı.
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