CANLI | Sivasspor - Konyaspor
Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor, sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Mücadeleyi anbean 3 boyutlu Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan takip edebilirsiniz...
Saat 17:30'da başlayan mücadeleyi Mete Kalkavan yönetiyor...
İLK 11'LER...
Sivasspor: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Ziya, Fatih, Emre, Hakan, Mert Hakan, Fernando, Yatabare.
Konyaspor: Serkan, Skubic, Fallau Diagne, Anicic, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Shengelia, Miya, Hadziahmetovic, Ömer Ali.
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Sivasspor zorlu maçın çalışmalarını yapılan bu son antrenman ile tamamlamıştı...
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