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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
24.11.2019 - 13:41, Son Güncelleme:

Sivasspor, Kayserispor'u da mağlup etti, liderliğini sürdürdü: 1-4

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Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Demir Grup Sivasspor, deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-1 yenerek liderliğini sürdürdü...

Üst üste 4. galibiyetini alan Sivasspor'a 3 puanı getiren golleri 24. dakikada Fernando, 70. dakikada Emre Kılınç, 74 ve 90+4. dakikalarda Erdoğan Yeşilyurt kaydetti. Kayserispor'un tek golü 44'te Pedro Henrique'den geldi.

Sivasspor, bu galibiyetle puanını 24 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Kayserispor ise 7 puanla son sırada kaldı.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Halis Özkahya , Ali Saygın Ögel , Samet Çavuş

İ.M. Kayserispor: Lung , Lopes , Abdennour , Poulaın , Yasir Subaşı , Pedro Henrique , Şamil (Ben Rienstra dk. 63 ), Hasan Hüseyin Acar (Emre Demir dk. 75 ), Djedje , Adebayor , Umut Bulut (Bilal dk. 75 )

Yedekler: İsmail Çipe, Hakan Arıkan, Mert, Emirhan, Kravets, Ziya Alkurt

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Demir Grup Sivasspor: Samassa , Caner Osmanpaşa , Marcelo , Appindangoye , Uğur Çiftçi , Mert Hakan Yandaş (Ziya Erdal dk. 89 ?), Fernando (Erdoğan Yeşilyurt dk. 65 ), Emre Kılınç (Kone dk. 85 ?), Fatih Aksoy , Hakan Arslan , Yatabare

Yedekler: Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Papp, Traore, Djerlek, Cofie, Hugo Vieria

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Fernando (dk. 24), Emre Kılınç (dk. 70), Erdoğan Yeşilyurt (dk. 74 ve 90+4) (Sivasspor), Pedro Henrique (dk. 44) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Fatih Aksoy (Sivasspor), Şamil Çinaz, Pedro Henrique (Kayserispor)

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Umut Bulut’un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Samassa'da kaldı.

21. dakikada gelişen Sivasspor atağında topla buluşan Fernando Andre’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak gol ofsayt gerekçesiyle verilmedi.

24. dakikada Uğur Çiftçi'nin ara pasında topla buluşan Fernando Andre'nin bir süre topu sürdükten sonra sol taraftan ceza sahasına girerek yaptığı düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0-1

28. dakikada Mert Hakan'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Emre Kılınç'ın penaltı noktası üzerinden vuruşu üst direkten döndü.

44. dakikada Poulain’in ortasında topu önüne indiren Pedro Henrique'nin yere düşerken gerçekleştirdiği vuruşta top ağlara gitti. 1-1

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada topla buluşan Hasan Hüseyin Acar’ın vuruşunda top auta gitti.

58. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Djedje’nin şutunda meşin yuvarlağı kaleci Samassa uzaklaştırdı.

68. dakikada Erdoğan Yeşilyurt’un vuruşunda direkten dönen topa Mert Hakan Yandaş dokundu. Kaleci Lung, topu çizgiden çıkardı.

70. dakikada kornerde defansın uzaklaştırdığı top Emre Kılınç’ın önüne düştü. Kılınç, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluştu. 2-1

74. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt’un düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-1

84. dakikada Yatabare’nin pasında topla buluşan Mert Hakan’ın vuruşunda topu kaleci Lung uzaklaştırdı.

90+4. dakikada Kone'nin pasında topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt, topu ağlarla buluşturdu. 4-1

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