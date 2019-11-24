Sivasspor, Kayserispor'u da mağlup etti, liderliğini sürdürdü: 1-4
Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Demir Grup Sivasspor, deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-1 yenerek liderliğini sürdürdü...
Üst üste 4. galibiyetini alan Sivasspor'a 3 puanı getiren golleri 24. dakikada Fernando, 70. dakikada Emre Kılınç, 74 ve 90+4. dakikalarda Erdoğan Yeşilyurt kaydetti. Kayserispor'un tek golü 44'te Pedro Henrique'den geldi.
Sivasspor, bu galibiyetle puanını 24 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Kayserispor ise 7 puanla son sırada kaldı.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Halis Özkahya , Ali Saygın Ögel , Samet Çavuş
İ.M. Kayserispor: Lung , Lopes , Abdennour , Poulaın , Yasir Subaşı , Pedro Henrique , Şamil (Ben Rienstra dk. 63 ), Hasan Hüseyin Acar (Emre Demir dk. 75 ), Djedje , Adebayor , Umut Bulut (Bilal dk. 75 )
Yedekler: İsmail Çipe, Hakan Arıkan, Mert, Emirhan, Kravets, Ziya Alkurt
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Demir Grup Sivasspor: Samassa , Caner Osmanpaşa , Marcelo , Appindangoye , Uğur Çiftçi , Mert Hakan Yandaş (Ziya Erdal dk. 89 ?), Fernando (Erdoğan Yeşilyurt dk. 65 ), Emre Kılınç (Kone dk. 85 ?), Fatih Aksoy , Hakan Arslan , Yatabare
Yedekler: Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Papp, Traore, Djerlek, Cofie, Hugo Vieria
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Fernando (dk. 24), Emre Kılınç (dk. 70), Erdoğan Yeşilyurt (dk. 74 ve 90+4) (Sivasspor), Pedro Henrique (dk. 44) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Fatih Aksoy (Sivasspor), Şamil Çinaz, Pedro Henrique (Kayserispor)
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Umut Bulut’un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Samassa'da kaldı.
21. dakikada gelişen Sivasspor atağında topla buluşan Fernando Andre’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak gol ofsayt gerekçesiyle verilmedi.
24. dakikada Uğur Çiftçi'nin ara pasında topla buluşan Fernando Andre'nin bir süre topu sürdükten sonra sol taraftan ceza sahasına girerek yaptığı düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0-1
28. dakikada Mert Hakan'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Emre Kılınç'ın penaltı noktası üzerinden vuruşu üst direkten döndü.
44. dakikada Poulain’in ortasında topu önüne indiren Pedro Henrique'nin yere düşerken gerçekleştirdiği vuruşta top ağlara gitti. 1-1
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada topla buluşan Hasan Hüseyin Acar’ın vuruşunda top auta gitti.
58. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Djedje’nin şutunda meşin yuvarlağı kaleci Samassa uzaklaştırdı.
68. dakikada Erdoğan Yeşilyurt’un vuruşunda direkten dönen topa Mert Hakan Yandaş dokundu. Kaleci Lung, topu çizgiden çıkardı.
70. dakikada kornerde defansın uzaklaştırdığı top Emre Kılınç’ın önüne düştü. Kılınç, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluştu. 2-1
74. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt’un düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-1
84. dakikada Yatabare’nin pasında topla buluşan Mert Hakan’ın vuruşunda topu kaleci Lung uzaklaştırdı.
90+4. dakikada Kone'nin pasında topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt, topu ağlarla buluşturdu. 4-1
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