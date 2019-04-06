Sivasspor - Kayserispor (CANLI)
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor, Yeni 4 Eylül Stadı'nda Kayserispor'u konuk ediyor. Koray Gençerler'in yönettiği karşılaşmayı anbean Spor Arena'dan takip edebilirsiniz...
İlk 11'ler
Sivasspor: Ali Şaşal, Douglas, Fatih, Braz, Ziya, Hakan, Ndinga, Diabate, Özer, Emre, Kone
Kayserispor: Lung, Lopes, Kana-Bıyık, Sapunaru, Atila, Şamil, Hasan Hüseyin, Deniz, Chery, Varela, Umut
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