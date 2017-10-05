Sivasspor Kasımpaşa maçına hazırlanıyor

Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, top kapma çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.
İdmana, ülkelerinin mili takımlarında bulunan Elderson Echiejile, Delvin Ndinga ve Thievy Bifouma ile izinli Arouna Kone katılmadı. John Boye ise sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalıştı.
Öte yandan AK Parti Sivas İl Yönetimi ile özel bir kreşten çocuklar, antrenmanı izleyerek, teknik direktör Samet Aybaba ve futbolcularla fotoğraf çektirdi.
Demir Grup Sivasspor, 8 Ekim Pazar günü TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile oynayacağı hazırlık karşılaşması için yarın sabah kulüp tesislerinde yapacağı antrenmanın ardından Adana'ya hareket edecek.