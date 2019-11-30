Sivasspor, Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı müsabakada Tarık Ongun ve Alpaslan Dedeş de yardımcı hakemlik görevini üstlenecek. Kırmızı-beyazlılar, geride kalan 12 haftada 7 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet sonucu topladığı 24 puanla zirvede yer alırken, İstanbul ekibi ise 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyetle elde ettiği 12 puanla 15. sırada bulunuyor.

Sivasspor ile Kasımpaşa, bu maçla birlikte 19. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan 18 karşılaşmada kırmızı-beyazlı takımın 6, lacivert-beyazlıların da 5 galibiyeti bulunuyor. 6 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı. Sivas’ta oynanan 9 maçta ise Yiğidolar 3 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederken, 2 kez de rakibine yenildi.

Sivasspor Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta?

Sivasspor Kasımpaşa maçı bugün saat 15:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.



Çalımbay’ın, Özdeş karnesi

Süper Lig’de Teknik Direktör Kemal Özdeş ile karşılaştığı 7 maçın 5’ini kazanan Sivas temsilcisinin çalıştırıcısı Rıza Çalımbay, diğer maçlarda ise 1 defa sahadan beraberlikle ayrılırken, 1 kez de puan alamadı. Çalımbay, Özdeş’e tek yenilgisini Trabzonspor ile Kasımpaşa arasında oynanan ve 5-2 Kasımpaşa’nın kazandığı maçta aldı.



Sivas-Kasımpaşa maçları gollü geçiyor

Sivasspor ile Kasımpaşa arasındaki karşılaşmalar bol gollü geçiyor. İki takım arasında Süper Lig'de yapılan 18 maçta toplam 54 gol atıldı. Geride kalan maçlarda Sivasspor 27, Kasımpaşa ise 27 kez fileleri havalandırırken, futbolseverler toplamda 54 gole tanık oldu. Maç başına gol ortalaması ise 3.02 olarak gerçekleşti.

Kasımpaşa ile oynadığı son beş Süper Lig maçının üçünü kazanan Sivasspor, daha önceki 13 karşılaşmanın toplamında aynı sayıda galibiyet alabilmişti. Sivasspor'a konuk olduğu son Süper Lig maçını 3-0 kazanan Kasımpaşa, lig tarihinde rakibini deplasmanda üst üste iki kere mağlup edemedi. Süper Lig'de dört haftadır sahadan galibiyetle ayrılan Sivasspor, Kasım 2008-Ocak 2009 arasından bu yana en uzun serisini yakalamak için sahaya çıkıyor. Deplasmanda oynadığı son dört Süper Lig maçının ikisini kazanan Kasımpaşa, aynı sayıda galibiyeti daha önceki 17 karşılaşmada alabilmişti. 2019/20 Süper Lig sezonunun ilk 12 haftasında da gol atmayı başaran tek takım Sivasspor. Bu sezon skor olarak geriye düştüğü Süper Lig maçlarında en fazla puan alan ekip Sivasspor.

Süper Lig'in ilk 12 haftasında oyuna sonradan giren oyuncuları en fazla gol atan takım Sivasspor. Sivasspor forması giyen Emre Kılınç, Süper Lig'de oynadığı son altı maçta da gol katkısı yapmayı başardı. Kasımpaşa oyuncusu Aytaç Kara'nın Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı rakibi Sivasspor. Süper Lig'de Kemal Özdeş ile karşılaştığı yedi maçın beşini kazanan Rıza Çalımbay, tek yenilgisini son iç saha karşılaşmasında aldı.