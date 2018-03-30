Sivasspor Karabük engelini tek golle geçti
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Kardemir Karabükspor'u 1-0 mağlup etti
Stat: 4 Eylül
Hakemler: Ali Şansalan , Mehmet Cem Satman , Mehmet Kısal
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan , Auremir , Boye , Bjarsmyr , Hakan Bilgiç , N'Dinga , Hakan Arslan , Rybalka (Mert Hakan dk. 46 ) (Saivet dk. 81 ), Bifouma , Robinho , Kone (Cyriac dk. 67 )
Yedekler: Ali Şaşal, Muhammet Demir, Ömerhan, Muhammet Sait, Papp, Serkan, Medjani
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Kardemir Karabükspor: Rybka , Hakan Arslantaş , Tayyib , Kravchenko , İshak , , Osman , Alican (Murat dk. 81 ) Traore , Kage (Bliznichenko dk. 57 ), Leandrinho (Ahmet dk. 69 ), Ergin
Yedekler: Furkan, Çağlar, Skulason, Özgür, Yusuf, İbanez
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Gol: Bifouma (dk. 47) (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Boye, Robinho, Cyriac (Demir Grup Sivasspor), Hakan Arslantaş,Bliznichenko İshak (Kardemir Karabükspor)
|SIRA
|TAKIM
|O
|AV
|P
|5Önceki5
|Trabzonspor
|26
|8
|42
|6Önceki6
|Kayserispor
|26
|4
|41
|7Önceki8
|Sivasspor
|27
|-1
|41
|8Önceki7
|Göztepe
|26
|0
|40
|9Önceki9
|Akhisar Bld. Spor
|26
|-4
|34
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
17. dakikada ceza sahası önünde meydana gelen karambolde topu önünde bulan Osman'ın şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
23. dakikada Rybalka'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Bifouma'nın gelişine vuruşu kaleci Rybka'da kaldı.
35. dakikada sağ kanattan Leandrinho'nun ortasında ceza sahasında topa iyi yükselen Ergin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.
37. dakikada Bifouma'nın ceza sahasına ortasında defansın hatasında topu önünde bulan Kone müsait pozisyonda mutlak bir golü kaçırarak top kaleci Rybka'da kaldı.
44. dakikada Bifouma ile yaptığı verkaç ile ceza sahasına giren Robinho'nun yerden şutunda kaleci Rybka meşin yuvarlağı direğin dibinden kornere gönderdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada sol kanattan Mert Hakan ceza sahasına yerden ortasında topla buluşan Bifouma'nın şutunda top ağlarla buluştu. 1-0
50. dakikada sağ kanattan gelişen atakta savunma oyuncularından seken topla buluşan Robinho altıpas önünden kaleye çektiği şutta meşin yuvarlak defansa çarparak kornere gitti.
68. dakikada Robinho'nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Boye'nin kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.
76. dakikada topla buluşan Robinho ceza sahası sol çaprazından yaptığı plase vuruşla topu direğin yanından dışarı gönderdi.
77. dakikada orta sahadan aldığı topla hareketlenen Osman'ın uzaktan kaleye gönderdiği topu kaleci Tolgahan son anda kornere çeldi.
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