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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
30.03.2018 - 22:04, Son Güncelleme:

Sivasspor Karabük engelini tek golle geçti

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Sivasspor Karabük engelini tek golle geçti

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Kardemir Karabükspor'u 1-0 mağlup etti

Stat: 4 Eylül

Hakemler: Ali Şansalan , Mehmet Cem Satman , Mehmet Kısal

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan , Auremir , Boye , Bjarsmyr , Hakan Bilgiç , N'Dinga , Hakan Arslan , Rybalka (Mert Hakan dk. 46 ) (Saivet dk. 81 ), Bifouma , Robinho , Kone (Cyriac dk. 67 )

Yedekler: Ali Şaşal, Muhammet Demir, Ömerhan, Muhammet Sait, Papp, Serkan, Medjani

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Kardemir Karabükspor: Rybka , Hakan Arslantaş , Tayyib , Kravchenko , İshak , , Osman , Alican (Murat dk. 81 ) Traore , Kage (Bliznichenko dk. 57 ), Leandrinho (Ahmet dk. 69 ), Ergin

Yedekler: Furkan, Çağlar, Skulason, Özgür, Yusuf, İbanez

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Gol: Bifouma (dk. 47) (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Boye, Robinho, Cyriac (Demir Grup Sivasspor), Hakan Arslantaş,Bliznichenko İshak (Kardemir Karabükspor)

PUAN DURUMU
Süper Lig
SIRATAKIMOAVP
5Önceki5 Trabzonspor26842
6Önceki6 Kayserispor26441
7Önceki8 Sivasspor27-141
8Önceki7 Göztepe26040
9Önceki9 Akhisar Bld. Spor26-434
Puan durumu

Sivasspor Karabük engelini tek golle geçti

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

17. dakikada ceza sahası önünde meydana gelen karambolde topu önünde bulan Osman'ın şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

23. dakikada Rybalka'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Bifouma'nın gelişine vuruşu kaleci Rybka'da kaldı.

35. dakikada sağ kanattan Leandrinho'nun ortasında ceza sahasında topa iyi yükselen Ergin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

37. dakikada Bifouma'nın ceza sahasına ortasında defansın hatasında topu önünde bulan Kone müsait pozisyonda mutlak bir golü kaçırarak top kaleci Rybka'da kaldı.

44. dakikada Bifouma ile yaptığı verkaç ile ceza sahasına giren Robinho'nun yerden şutunda kaleci Rybka meşin yuvarlağı direğin dibinden kornere gönderdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada sol kanattan Mert Hakan ceza sahasına yerden ortasında topla buluşan Bifouma'nın şutunda top ağlarla buluştu. 1-0

50. dakikada sağ kanattan gelişen atakta savunma oyuncularından seken topla buluşan Robinho altıpas önünden kaleye çektiği şutta meşin yuvarlak defansa çarparak kornere gitti.

68. dakikada Robinho'nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Boye'nin kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.

76. dakikada topla buluşan Robinho ceza sahası sol çaprazından yaptığı plase vuruşla topu direğin yanından dışarı gönderdi.

77. dakikada orta sahadan aldığı topla hareketlenen Osman'ın uzaktan kaleye gönderdiği topu kaleci Tolgahan son anda kornere çeldi.

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