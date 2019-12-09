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Futbol
İHA
09.12.2019 - 15:24, Son Güncelleme:

Sivasspor her maçta gol atıyor

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Süper Lig 14. hafta mücadelesinde deplasmanda Yeni Malatyaspor’u 3-1 mağlup eden DG Sivasspor, bu sezon ligde oynadığı maçların tamamında gol atan takım olmayı başardı.

Süper Lig’de lider Sivasspor, deplasmanda konuk olduğu Yeni Malatyaspor’u 3-1 mağlup ederek liderliğini korudu.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, bu sonuçla birlikte bir rekora daha imza attı. Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonun ilk 14 haftasında gol atmayı başarmış oldu.

Sivasspor ayrıca bu sezon ligde oynadığı tüm maçlarda gol atan tek takım konumunda yer alıyor.

Sivasspor’un aldığı sonuçlar şöyle:

Sivasspor: 3-0 :Beşiktaş
Çaykur Rizespor: 2-1 :Sivasspor
Sivasspor: 1-1 :Gaziantep
Başakşehir: 1-1 :Sivasspor
Sivasspor: 2-1 :Trabzonspor
Alanyaspor: 1-1 :Sivasspor
Sivasspor: 3-1 :Ankaragücü
Galatasaray: 3-2 :Sivasspor
Sivasspor: 2-1 :Antalyaspor
Denizlispor: 0-2 :Sivasspor
Sivasspor: 2-0 :Konyaspor
Kayserispor: 1-4 :Sivasspor
Sivasspor: 2-0 :Kasımpaşa
Yeni Malatya: 1-3 :Sivasspor

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Sivasspor her maçta gol atıyor

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