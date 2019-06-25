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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
25.06.2019 - 09:59, Son Güncelleme:

Sivasspor, her an Aaron Appindangoye transferini açıklayabilir!

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Sivasspor, her an Aaron Appindangoye transferini açıklayabilir!

Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek için çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, Ümraniyespor'da forma giyen Aaron Appindangoye’yi kadrosuna katması an meselesi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden DG. Sivasspor, Ümraniyespor forması giyen 27 yaşındaki defans oyuncusu Aaron Appindangoye transferini bitirmesi an meselesi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın bizzat istediği futbolcu ile ilgili kulüpten bugün resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

2010 yılında futbola başlayan Gabonlu oyuncu defans bölgesinde forma giyiyor. Ümraniyespor’da geçen sezon 29 maçta görev alan Appindangoye, 1 kez asist yaparken, sezon boyunca 2 kırmızı, 4 de sarı kartla cezalandırıldı.

Sivasspor, her an Aaron Appindangoye transferini açıklayabilir

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