Sivasspor Henri Saivet'i kiraladı

Devre arasında Kardemir Karabükspor'dan Papp ve dünyaca ünlü Brezilyalı oyuncu Robinho'yu renklerine katan Demir Grup Sivasspor, ara transferin bitmesine 1 gün kala, bir oyuncuyu daha renklerine bağladı.

Ara transfer döneminin başlangıcından bu yana görüşmeler yapılan Senegalli ofansif orta saha oyuncusu Henri Saivet ve kulübü Newcastle United ile anlaşan kırmızı-beyazlılar, futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna kattı. Başkan Mecnun Otyakmaz, 27 yaşındaki siyahi oyuncu ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını duyurdu. Futbolcunun hafta için kente gelerek takıma katılması bekleniyor.