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Sivasspor Henri Saivet'i kiraladı

Demir Grup Sivasspor İngiltere'nin Newcastle United takımında forma giyen ofansif orta saha oyuncusu Henri Saivet'i sezon sonuna kadar kiraladı.

DHA
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Devre arasında Kardemir Karabükspor'dan Papp ve dünyaca ünlü Brezilyalı oyuncu Robinho'yu renklerine katan Demir Grup Sivasspor, ara transferin bitmesine 1 gün kala, bir oyuncuyu daha renklerine bağladı.

Ara transfer döneminin başlangıcından bu yana görüşmeler yapılan Senegalli ofansif orta saha oyuncusu Henri Saivet ve kulübü Newcastle United ile anlaşan kırmızı-beyazlılar, futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna kattı. Başkan Mecnun Otyakmaz, 27 yaşındaki siyahi oyuncu ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını duyurdu. Futbolcunun hafta için kente gelerek takıma katılması bekleniyor.

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