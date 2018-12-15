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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
15.12.2018 - 15:53, Son Güncelleme:

Sivasspor gol oldu yağdı!

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Sivasspor gol oldu yağdı!

Demir Grup Sivasspor sahasında, MKE Ankaragücü'nü 4-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 16'ıncı haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü Robinho'nun 2 ve Muhammet ile Emre'nin golleri ile 4-0 mağlup ederek puananı 24'e yükseltti. Konuk Ankaragücü ise 20 puanda kaldı.

Maçın önemli dakikaları

12'nci dakikada soldan ceza alanına giren Muhammet topu kale önüne çevirdi, Hakan'dan önce araya giren savunma topu kornere gönderdi.
19'uncu dakikada Ankaragücü atağında Faty'nin uzak mesafeden kaleye gönderdiği şutu, Tolgahan iki hamlede kontrol etti.
22'nci dakikada ceza alanı dışından kazanılan serbest vuruşu Ankaragücü adına Sedat kullandı. Bu oyuncunun doğrudan kaleye gönderdiği top direğin üstünden auta çıktı.
28'inci dakikada soldan Uğur'un pasında ceza alanına giren Robinho çaprazdan sol ayağı ile meşin yuvarlağı kaleye gönderdi, kaleci Altay üzerine gelen topta hata yapmadı.
38'inci dakikada Emre'nin pasında ceza alanı önünde topla buluşan Robinho, meşin yuvarlağı düzeltip yerden vurdu, top yandan auta gitti.
40'ıncı dakikada sağdan Emre'nin içeriye çevirdiği topla arka direkte Robinho buluştu, Brezilyalının yakın mesafeden kaleye göndermek istediği top yandan auta çıktı.
43'üncü dakikada sağdan Douglas'ın pasında ceza alanına girerken Muhammet, Alihan'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Robinho topu filelerle buluşturdu: 1-0.
45'inci dakikada Hakan'ın ceza alanına önüne havadan gönderdiği topu Emre kafayla ceza alanına hareketlenen Muhammet'e aktardı. Muhammet, öne çıkan kaleciye rağmen yerden bir vuruşla topu filelere göndererek farkı 2'ye çıkardı: 2-0.
48'inci dakikada gelişen Ankaragücü atağında ceza alanı dışından Putsila'nın şutunda top yandan auta gitti.
57'nci dakikada Robinho soldan aldığı topla ceza alanına hareketlendi, sağdan boş durumdaki Emre'ye pasını aktardı. Emre topu ayağından açınca kaleci Altay yatarak kontrol etti.
59'uncu dakikada sağdan Douglas'ın pasında ceza alanı önünde topla buluşan Muhammet düzeltip yerden vurdu, yandan auta gitti.
64'üncü dakikada organize gelişen Demir Grup Sivasspor atağında, Muhammet'in ara pasına çok iyi hareketlenen Emre, rakiplerinden sıyrıldı. Emre, ceza alanı sol çaprazına doğru açılan topu, öne çıkan kalecinin üzerinden nefis bir aşırtma vuruşu ile filelere gönderdi: 3-0.
69'uncu dakikada soldan Robinho'nun kullandığı köşe vuruşunda, Braz kafa vuruşunu yaptı, top auta gitti.
75'inci dakikada soldan Emre'nin ortaladığı topa ceza alanında Braz kafayı vurdu, kaleci Altay topa sahip oldu.
77'nci dakikada sol kanattan gelişen atakta Emre'nin içeriye gönderdiği topu kaleci çeldi, boşta kalan topu Robinho filelere gönderdi. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağı kaldırdığı pozisyonda VAR hakemlerinin incelemesinin ardından Volkan Bayarslan golü verdi: 4-0.
80'inci dakikada Emre'nin pasında Robinho soldan ceza alanına girdi, topuk pasıyla Uğur'a bıraktı. Uğur'un plasesinde top üstten auta gitti.
84'üncü dakikada sol çaprazdan Kone çok sert vurdu, kaleci Altay iki hamlede topu kontrol etti.
90'ıncı dakikada Robinho rakibinden sıyrılıp çok sert vurdu, top yandan auta gitti.
Karşılaşma Demir Grup Sivasspor'un 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

STAT: Yeni 4 Eylül
HAKEMLER: Volkan Bayarslan (xxx), Alpaslan Dedeş (xxx), Samet Çavuş (xxx)
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan (xxx) - Douglas (xxx), Bjarsmyr (xxx), Braz (xx) (Dk. 81 Ziya), Uğur (xx) - Emre (xxxx), Hakan (xxx), N'Dinga (xxx), Rybalka (xx) (Dk. 66 Torje xx) - Robinho (xxx), Muhammet (xxxx) (Dk. 74 Kone xx)
MKE ANKARAGÜCÜ: Altay (x) - Mehmet (xx), Yalçın(x) (Dk. 7 Alihan x), Kone (xx), Erdem (x)(Dk. 56 Cerci x) - Bifouma (x), Faty (xx), Sedat (xx), Putsila (xx), İlhan (x) - El Kabir (xx)
GOLLER: Dk. 43 - Dk. 77 Robinho, Dk. 45 Muhammet, Dk. 64 Emre (DG Sivasspor)
SARI KARTLAR: Uğur (DG Sivasspor) - Mehmet, El Kabir, Bifouma, Sedat (Ankaragücü)

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