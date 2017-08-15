Sivasspor Gohi Bi'yi kadrosuna kattı

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, geçen sezon Belçika ekibi Oostende forması giyen Gohi Bi'nin, kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz'ın ofisinde 3 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.
Fildişi Sahili'nde dünyaya gelen 27 yaşındaki forvetin ülkesinin ASEC Mimosas takımında futbola başladığı aktarılan açıklamada, futbolcunun kariyeriyle ilgili şu bilgiler verildi:
"Ardından Standard Liege'e transfer olan 27 yaşındaki sporcu, Anderlecht ve Fulham gibi takımlarının da formasını terletti. Kariyerinde 220 maça çıkan futbolcu, 53 gol, 24 asistlik performans sergiledi. 6 kez Fildişi Sahili Milli Takımı'nın formasını da giyen Cyriac Gohi Bi, 1 kez fileleri havalanırdı."