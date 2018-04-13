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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
aa-spor
13.04.2018 - 10:26, Son Güncelleme:

Sivasspor galibiyete şartlandı!

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Sivasspor galibiyete şartlandı!

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma iddiasını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Ali Palabıyık yönetecek. Kırmızı-beyazlı ekip, bugün saat 18.00'de basına ve taraftara
kapalı yapacağı antrenman ile Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayarak karşılaşma saatini beklemeye başlayacak.

Demir Grup Sivasspor'da kaleci Tolgahan Acar, kırmızı kart cezası nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
Kırmızı-beyazlılarda bu karşılaşma öncesinde Arouna Kone, Robinho, Hakan Arslan, Carl Medjani, Delvin Ndinga, Paul Papp, Hakan Bilgiç, Ziya Erdal, Auremir
Dos Santos ve Thievy Bifouma, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sakatlıkları bulunan defans oyuncusu Ziya Erdal ve orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, sağlık ekibinin vereceği rapor doğrultusunda kadroda yer alabilecek.

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SİVASSPOR EVİNDE ŞAMPİYONLUK ADAYLARINA GEÇİT VERMEDİ

Demir Grup Sivasspor, bu sezon özellikle iç sahadaki zorlu maçlarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekti.
Kırmızı-beyazlılar, konuk ettiği şampiyonluk adaylarından Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray'a puan vermedi.

Ligin 15. haftasında sahasında lider Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, ilk yarının son haftasında ağırladığı Beşiktaş'ı ve 20. haftada konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1'lik skorla mağlup etti.
Sivasspor, ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'ye 4-1 yenilmişti.

SİVASSPOR'UN İÇ SAHA KARNESİ

Özellikle iç saha maçlarında başarılı bir grafik çizen Demir Grup Sivasspor, 28 haftalık periyotta evinde çıktığı 14 müsabakada 8 galibiyet, 3'er beraberlik ve yenilgi ile 27 puan topladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan periyotta deplasmanda çıktığı 14 maçtan 4'ünü kazanırken, 2'sinde berabere kaldı, 8'inde ise mağlup oldu.
Maç başı 1,46 puan ortalamasıyla oynayan Demir Grup Sivasspor, 28 haftada rakip fileleri 37 kez havalandırırken, kalesinde ise 43 gol gördü.

Kırmızı-beyazlıların Fildişi Sahilli futbolcusu Arouna Kone, ligin geride kalan bölümünde attığı gollerle takımının başarısında önemli rol üstlendi. Kone, 28 haftalık periyotta 11 golle takımına önemli katkı sağladı.

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