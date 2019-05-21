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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
21.05.2019 - 10:30, Son Güncelleme:

Sivasspor galibiyete hasret kaldı

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Sivasspor galibiyete hasret kaldı

MKE Ankaragücü'ne mağlup olan kırmızı-beyazlı ekibin, ligdeki galibiyet özlemi 8 maça çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olan Demir Grup Sivasspor, 8 maçtır kazanamıyor. Ligde en son 25. haftada Evkur Yeni Malatyaspor'u iç sahada 2-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 8 lig maçında da kazanamadı. Evkur Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1, sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'a 3-1 yenilen, Atiker Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalıp evinde Beşiktaş'a 2-1 kaybeden kırmızı-beyazlı ekip, ligin 30. haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor'la da golsüz berabere kaldı. Medipol Başakşehir ile evinde oynadığı karşılaşmayı 0-0 eşitlikle tamamlayan Sivas temsilcisi, deplasmanda ise Göztepe ile 3-3 berabere kaldı. Rakiplerinin puan kaybetmesinin ardından ligde kalmayı garantileyen 38 puanlı kırmızı-beyazlılar, başkentte dün MKE Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olarak galibiyet hasretini sonlandıramadı.

- Sivasspor, MKE Ankaragücü'ne ilk kez kaybetti

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de 16. kez karşılaştığı rakibi MKE Ankaragücü'ne ilk kez mağlup oldu. Kırmızı-beyazlılar daha önce başkent ekibiyle oynadığı 15 karşılaşmanın 10'unu kazanırken, 5 maç ise berabere bitmişti. Bu maçlarda kırmızı-beyazlılar 37 gol atarken kalesinde 18 gol gördü. Sivas temsilcisi 2018-2019 sezonunun son maçında ise lig şampiyonu Galatasaray ile Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

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Sivasspor galibiyete hasret kaldı

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