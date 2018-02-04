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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerSivasspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Spor Arena Sivasspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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Spor Arena
04.02.2018 - 13:20, Son Güncelleme:

Sivasspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Sivasspor Galatasaray maçı ile liderlik mücadelesinde yarış devam edecek. Yeni transferlerin de takımlara dahil olmasıyla birlikte tüm hızıyla devam eden Süper Lig'de bu hafta, Sivasspor Galatasaray maçı sıralama açısından büyük önem taşıyacak. Peki, taraftarların ve futbol otoritelerinin yakın takibinde yer alacak olan Sivasspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, karşılaşma öncesinden bazı detaylar

Sivasspor Galatasaray maçı, bu akşam heyecan dolu dakikalara sahne olacak. Son haftalarda aldığı art arda galibiyetlerle liderlik yarışında önemli bir yer bulan Galatasaray, Sivasspor deplasmanında ciddi bir mücadele verecek. Peki, hava koşulları nedeniyle hayli zorlu geçmesi beklenen Sivasspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, mücadele öncesinden bazı bilgiler

SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda Galatasaray'ı konuk edecek. 4 Şubat Pazar günü saa 19.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Fırat Aydınus'un yöneteceği karşılaşmanın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu üstlenecek.

LİG TARİHİNDEKİ 24. MÜCADELE

Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de bugün 24. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 23 maçtan 16'sını sarı-kırmızılılar, 3'ünü kırmızı-beyazlılar kazandı, 4 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında Galatasaray'ın 49 golüne, Sivasspor 24 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'daki müsabakayı Galatasaray 3-0 kazandı.

SİVASSPOR 5 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Sivasspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı 5 maçtır yenemiyor.

Rakibi karşısında son galibiyetini 12 Nisan 2014'te 2-1'lik skorla alan kırmızı-beyazlılar, daha sonraki 5 lig maçından 4'ünü kaybetti, birinde berabere kaldı, 3 puana ulaşamadı.

SİVAS'TAKİ MAÇLAR

Taraflar arasında Sivas'ta yapılan 11 lig maçından 4'ünü Galatasaray, 3'ünü Sivasspor kazandı, 4 karşılaşma da berabere bitti.

Sivas'ta ev sahibi ekip 16, Galatasaray 21 gol attı.

Kırmızı-beyazlılar, ligde Galatasaray karşısındaki 3 galibiyetini de evinde aldı.

İki takım arasında Sivas'taki son lig maçı 2015-2016 sezonunda 2-2 tamamlandı.

İKİ OYUNCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekipte Sofiane Feghouli ile Fernando Muslera, bugünkü maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşerek, 21. haftadaki Antalyaspor karşılaşmasında oynama şansını kaçıracak.

DEPLASMANDA SIKINTILI

Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Galatasaray, son dönemde deplasman maçlarında beklentilerin altında kaldı.

Bu sezon rakip sahalarda çıktığı 9 lig maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alan sarı-kırmızılı takım, önemli puan kayıpları yaşadı.

Son 5 deplasman maçında, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Evkur Yeni Malatyaspor'a mağlup olan Galatasaray, ardından Kayserispor'u yenerek bu kötü seriyi sonlandırdı.

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