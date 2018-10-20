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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
20.10.2018 - 09:57, Son Güncelleme:

Sivasspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

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Sivasspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Ligde son 8 haftada çok iyi bir performans sergileyemeyen Sivasspor ve Fenerbahçe, 3 puan için sahaya iniyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava karşısında aldığı galibiyet sonrası moral depolayan Fenerbahçe, lig yarışında Sivasspor deplasmanında galibiyet almaya odaklanacak. Peki, Sivasspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma öncesinde bazı detaylar

Sivasspor Fenerbahçe maçı ile Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Milli maç arasının ardından sahaya çıkacak olan ekipler, 3 puan için kıyasıya mücadele edecek. Peki, Sivasspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte,karşılaşma öncesinden bazı bilgiler

SİVASSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 9. Hafta mücadelesinde Sivasspor, Yeni 4 Eylül Stadında Fenerbahçe'yi konuk edecek. 20 Ekim Cumartesi günü oynanacak mücadele, saat 19.00'da Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek. Karşılaşmayı Halis Özkahya yönetirken, yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Hakan Yemişken üstlenecek.

MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor Fenerbahçe karşılaşmasının muhtemel 11'leri şu şekilde;

SİVASSPOR: Ali Şaşal- Uğur, Bjarsmyr, Braz, Ziya- Emre, Medjani, Hakan, Rybalka, Robinho, Muhammet

SAKAT: Kone, Ndinga, Mert Hakan

CEZALI: Douglas 

FENERBAHÇE: Harun - Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Ekici, Elmas, Ayew, Benzia, Slimani (Frey)

SAKAT: Tolga, Mehmet Topal, Slimani

KIRMIZI-BEYAZLILARDA 3 SAKAT, 1 CEZALI

Demir Grup Sivasspor'da Fenerbahçe maçı öncesi 3 oyuncunun sakatlığı bulunurken, 1 oyuncu ise kırmızı kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kırmızı-beyazlılarda bugünkü karşılaşma öncesi golcü Arouna Kone'nin ve orta saha oyuncuları Mert Hakan Yandaş ile Delvin N'Dinga'nın sakatlıkları bulunuyor. Ligin 8. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Douglas da bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

25. KARŞILAŞMA

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, bugün yapacakları maçla Süper Lig'de 25. kez karşı karşıya gelecek.

Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 24 maçtan 16'sını Fenerbahçe, 4'ünü Sivasspor kazandı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 6 maçı kaybetmeyen, 5 galibiyet, bir beraberlik alan Fenerbahçe'nin toplam 59 golüne, Sivasspor 32 golle yanıt verdi. Geçen sezonki maçları Fenerbahçe, evinde 4-1, deplasmanda da 2-1'lik skorlarla kazandı.

Fenerbahçe coşkulu oynamak zorunda!Futbol yorumcusu Uğur Meleke Fenerbahçe-Sivasspor maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.Ödüllü soruyu cevaplamak için tıklayın:
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SİVAS'TAKİ MAÇLAR

İki takım arasında Sivas'ta yapılan 12 lig maçında deplasman takımı Fenerbahçe 6, ev sahibi Sivasspor 3 kez galip geldi, 3 maç da berabere bitti.

Sivas'taki maçlarda sarı-lacivertliler 25, kırmızı-beyazlılar 19 gol attı.

Öte yandan Sivas'taki son 6 randevuda her iki ekip de ikişer galibiyet aldı, 2 müsabaka da berabere tamamlandı.

24 MAÇTA 91 GOL

Fenerbahçe ile Sivasspor arasındaki maçlar bol gollü geçiyor.

İki takım arasında Süper Lig'de yapılan 24 müsabakada 91 gol atıldı, sadece bir maç golsüz tamamlandı.

Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 59, Sivasspor 32 kez fileleri havalandırdı, futbolseverler 91 gole tanık oldu. Maç başına gol ortalaması 3,79 olarak gerçekleşti.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda Sivas'ta 5-1'lik sonuçla aldı.

Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında evindeki maçlardan 2-0 galip ayrıldı.

Öte yandan, 2010-2011 sezonunun son maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda 4-3 galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği ve 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da Fenerbahçe'nin 5-2 kazandığı karşılaşmalarda atılan yedişer gol, iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.

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