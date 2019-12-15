Sivasspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İlk 11'de kim var?

Sivasspor Fenerbahçe maçı, sıralamayı yeniden belirleyecek mücadele olacak. Sivasspor ile deplasmanda 19 kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe, bu maçlardan 9 galibiyet ile ayrılırken, geriye kalan mücadeleleri ise 4 mağlubiyet ve 6 beraberlik ile tamamladı. Peki, Süper Lig'in 15. Hafta mücadelesinde kritik bir öneme sahip olan Sivasspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, muhtemel 11'ler ve mücadele öncesinden bazı bilgiler

SİVASSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 15. Hafta mücadelesinde Sivasspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. 15 Aralık Pazar günü saat 16.30'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek. Ali Palabıyık'ın yöneteceği karşılaşmada, Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yardımcılıkları üstlenecek.

MUHTEMEL 11'LERDE KİMLER VAR?

Sivasspor'un muhtemel 11'inde; Samassa, Goiano, Aaron, Caner, Uğur, Emre, Cofie, Fatih, Fernando, Mert Hakan, Yatabare

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'inde; Altay, Isla, Serdar, Sadık, Dirar, Ozan, Emre, Gustavo, Tolga, Kruse ve Muriç

isimleri yer alacak.

FENERBAHÇE'DE HASAN ALİ VE ZAJC ŞOKU

Fenerbahçe’de Sivas maçı öncesi son idmanda Hasan Ali Kaldırım’ın ayak tabanında ödem ve kısmi yırtık, Miha Zajc’ın ayak bileği bağlarında kopma tespit edildi. Hasan Ali’nin devreyi kapattığı, Zajc’ın en az üç ay forma giyemeyeceği öğrenildi. Sloven oyuncunun dönüşünün sezon bitişini bulabileceği de ifade ediliyor.

PLANLAR BOZULDU

Bu haber, Ersun Yanal’ın kadroda düşünmediği 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu devre arasında makul bir bedelle satmak isteyen sarı lacivertli ekibin tüm planlarını bozdu. Zajc, geçen sezon devre arasında İtalya’nın Empoli takımında 3.5 milyon Euro ve Salih Uçan’ın bonservisi karşılığında alınmıştı.

SİVASSPOR'UN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Süper Lig'de bu sezon sahasında çıktığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Demir Grup Sivasspor'un evinde bileği bükülmüyor.



Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, bu sezon sahasında oynadığı 7 maçın 6'sını kazanırken, 1'inde berabere kaldı.



İç sahadaki 7 maçlık periyotta 19 puan toplayan Sivas temsilcisi, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 15 kez havalandırdı, kalesinde ise 4 gol gördü.



Lige evinde Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ederek başlayan Sivas temsilcisi, üçüncü hafta konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.



Kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından Sivas'ta oynadığı maçlarda 5. haftada Trabzonspor'u 2-1, 7. haftada Ankaragücü'nü 3-1, 9. haftada Antalyaspor'u 2-1, 11. haftada İttifak Holding Konyaspor'u 2-0, 13. haftada da Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.



CEZA SINIRINDAKİ OYUNCULAR

Demir Grup Sivasspor'da Emre Kılınç, Aaron Appindangoye, Fernando, Fatih Aksoy ve Erdoğan Yeşilyurt, Fenerbahçe maçında sarı kart görmeleri durumunda ligin 16. haftasındaki Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyemeyecek.



Süper Lig'de, 14'ü bu sezon, 3'ü geçen sezon üst üste 17 maçta forma giyen Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Hakan Arslan sarı kart cezası, Serhiy Rybalka ise sakatlığı nedeniyle bugün iç sahadaki Fenerbahçe maçında görev yapamayacak.

SİVAS'TA FENERBAHÇE MAÇI HEYECANI



Lider Sivasspor ile Fenerbahçe arasında üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmaya sporseverler yoğun ilgi gösteriyor. Mücadelede, Yeni 4 Eylül Stadı'nın tribünlerinin büyük ölçüde dolması bekleniyor.



Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), karşılaşma öncesi taraftara 5858 Sivasspor bayrağı dağıtarak takıma destek olacak. Sivas Tesviyeciler ve Oto Sanatkarları Odası da takıma destek amacıyla 2 bin Türk bayrağı ve Sivasspor bayrağı dağıtacak.