Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, yarın yapacakları maçla Spor Toto Süper Lig'de 24. kez karşı karşıya gelecek. Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 23 maçtan 15'ini Fenerbahçe, 4'ünü Sivasspor kazandı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 5 maçı kaybetmeyen, 4 galibiyet, bir beraberlik alan Fenerbahçe'nin toplam 57 golüne, Sivasspor 31 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Fenerbahçe 4-1 kazandı.



İki takım arasında Sivas'ta yapılan 11 lig maçında deplasman takımı Fenerbahçe 5, ev sahibi Sivasspor 3 kez galip gelirken, 2 maç da berabere bitti. Sivasspor'un yeni stadında ilk kez karşılaşacak iki ekibin Sivas 4 Eylül Stadı'ndaki maçlarında sarı-lacivertliler 23, kırmızı-beyazlılar 18 gol attı. Öte yandan Sivasspor, evindeki son 5 lig maçında Fenerbahçe'ye sadece bir kez kaybetti. Sivas'taki son 5 randevuda ev sahibi ekip 2, Fenerbahçe bir galibiyet aldı, 2 müsabaka da berabere tamamlandı. Sivas'taki son maçta 2015-2016 sezonunda taraflar 2-2'lik eşitliği bozamadı.

Sivasspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta, hangi gün?

Sivasspor Fenerbahçe maçı Cumartesi akşamı saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.



23 maçta 88 gol



Fenerbahçe ile Sivasspor arasındaki maçlar bol gollü geçiyor. İki takım arasında Süper Lig'de yapılan 23 müsabakada 88 gol atıldı, sadece bir maç golsüz tamamlandı. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 57, Sivasspor 31 kez fileleri havalandırdı, futbolseverler 88 gole tanık oldu. Maç başına gol ortalaması 3,82 olarak gerçekleşti.



En farklı skorlu galibiyetler



Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda Sivas'ta 5-1'lik sonuçla aldı. Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında evindeki maçlardan 2-0 galip ayrıldı. Öte yandan, 2010-2011 sezonunun son maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda 4-3 galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği ve 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da Fenerbahçe'nin 5-2 kazandığı karşılaşmalarda atılan yedişer gol, iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.

Sivasspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'deki 24. karşılaşmalarına çıkacak. Fenerbahçe önceki 23 maçın 15'ini kazandı. Aykut Kocaman bu maçta Fenerbahçe'nin başında Süper Lig'deki 137. maçına çıkacak ve Christoph Daum'u geride bırakarak Fenerbahçe tarihinde Süper Lig'de en fazla maça çıkan teknik direktör olacak. Fenerbahçe, Sivasspor'a ligde beş maçtır yenilmiyor ve bu maçlarda rakibine toplam 15 gol attı. Sivasspor, evinde Fenerbahçe ile oynadığı son beş maçın sadece birini kaybetti ve bu maçların üçünde kalesini gole kapattı. Sivasspor ligde iç sahada yedi maçtır yenilmiyor. Bu, Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından ligde iç sahada hala devam eden en uzun yenilmezlik serisi. Sivasspor, bu seri boyunca ligin ilk üç sırasında yer alan takımları mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe ligdeki son dört maçında yenilmedi ve bu maçların tamamında kalesini gole kapattı. Sarı lacivertlilerin dört maçlık gol yememe serisi, ligde halen devam eden en uzun seri. Fenerbahçe aynı zamanda ligde deplasmanda oynadığı son 10 maçının sadece birini kaybetti ve bu maçların altısında kalesini gole kapattı. Sivasspor bu sezon ligde Osmanlıspor ve Bursaspor'un ardından net pozisyonu gole çevirme oranı en yüksek üçüncü takım. Kırmızı beyazlılar 43 net gol pozisyonunda 21 gol buldu.

Sivasspor bu sezon ligde Bursaspor'un ardından ceza sahası dışından en fazla gol yiyen ikinci takım. Ancak Fenerbahçe bu sezon ligde ceza sahası dışından en az gol atan üç takımdan biri. Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de deplasmanda en fazla gol atan iki takımdan biri. Sivasspor'un Süper Lig tarihinde evinde en fazla gol yediği rakibi Fenerbahçe. Fenerbahçe, Süper Lig'de maçlarında en uzun süre kırmızı kart çıkmayan takım konumunda. 21 haftadır kırmızı kart görmeyen Fenerbahçe'nin, rakiplerine de 22 haftadır kırmızı kart gösterilmiyor. Fenerbahçe bu sezon ligde duran toplardan en fazla gol atan iki takımdan biri.

Sivasspor'un Süper Lig'de iç sahada attığı son altı golün dördünde Robinho'nun direkt katkısı var. Mathieu Valbuena bu sezon Alvaro Negredo'nun ardından ligde yedekten oyuna girip en fazla gol katkısı yapan ikinci oyuncu. Sivassporlu Cyriac da bu sezon oyuna yedekten girip en fazla gol katkısı yapan oyuncular listesinde Valbuena'nın ardından üçüncü sırayı Mevlüt Erdinç ile paylaşıyor.