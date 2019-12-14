Fenerbahçe ile lider Demir Grup Sivasspor, yapacakları maçla Süper Lig'de 27. kez karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe ile oynadığı son sekiz Süper Lig maçını kazanamayan Sivasspor, rakibini Şubat 2014'ten bu yana mağlup edemiyor. Sivasspor deplasmanında çıktığı son dört Süper Lig maçını kaybetmeyen Fenerbahçe, daha önceki üç karşılaşmada galip gelememişti.

Kulüp tarihinin Süper Lig'deki en uzun galibiyet serisini yaşayan Sivasspor, son altı maçını en az ikişer gol atarak kazandı.

Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı son üç Süper Lig maçını kazanamadı ve bu karşılaşmaların ikisinde gol atamadı. Fenerbahçe bu sezon skor olarak geriye düştüğü maçlarda en fazla galibiyet alan ve puan toplayan Süper Lig takımı. Sivasspor ile şu ana kadar skor avantajı elde ettiği 11 karşılaşmada rakiplerine sadece iki kez yakalandı.

Sivasspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?

Sivasspor Fenerbahçe maçı 15 Aralık Pazar günü saat 16:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Bu sezon Süper Lig'de oyuna sonradan giren oyuncuları en fazla gol atan takım Sivasspor. Süper Lig'de şu ana kadar oynanan maçlarda hücum bölgesinde en fazla top kazanan takım Fenerbahçe. Süper Lig'in ilk 14 haftasında rakip kaleye en fazla isabetli şut çeken üç oyuncudan biri olan Mert Hakan Yandaş, son beş karşılaşmanın her birinde en az iki isabet buldu.

Bu sezon Süper Lig'de attığı gollerle takımına en fazla puan kazandıran oyuncu Vedat Muriqi. Fenerbahçe, Kosovalı oyuncunun gol attığı yedi Süper Lig maçını kazandı, diğer karşılaşmalarda galibiyet alamadı. Süper Lig kariyerinde 500. maçına çıkacak olan Rıza Çalımbay, Ersun Yanal ile karşılaştığı son altı Süper Lig maçının beşinden yenik ayrıldı. Çalımbay'ın Yanal'a karşı bu altı maçtaki tek galibiyeti Kasım 2016'da gelmişti.

Sivasspor sahasında kaybetmiyor

Kırmızı-beyazlılar, bu sezon ligde iç sahada oynadığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlikle 19 puan topladı



Süper Lig'de bu sezon sahasında çıktığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Demir Grup Sivasspor'un evinde bileği bükülmüyor.



Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, bu sezon sahasında oynadığı 7 maçın 6'sını kazanırken, 1'inde berabere kaldı.



İç sahadaki 7 maçlık periyotta 19 puan toplayan Sivas temsilcisi, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 15 kez havalandırdı, kalesinde ise 4 gol gördü.



Lige evinde Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ederek başlayan Sivas temsilcisi, üçüncü hafta konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.



Kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından Sivas'ta oynadığı maçlarda 5. haftada Trabzonspor'u 2-1, 7. haftada Ankaragücü'nü 3-1, 9. haftada Antalyaspor'u 2-1, 11. haftada İttifak Holding Konyaspor'u 2-0, 13. haftada da Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Sivas temsilcisi, yarın saat 16.30'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda konuk edeceği Fenerbahçe'yi de yenerek sahasındaki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.



Ceza sınırındaki oyuncular



Demir Grup Sivasspor'da Emre Kılınç, Aaron Appindangoye, Fernando, Fatih Aksoy ve Erdoğan Yeşilyurt, Fenerbahçe maçında sarı kart görmeleri durumunda ligin 16. haftasındaki Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyemeyecek.



Süper Lig'de, 14'ü bu sezon, 3'ü geçen sezon üst üste 17 maçta forma giyen Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Hakan Arslan sarı kart cezası, Serhiy Rybalka ise sakatlığı nedeniyle yarın iç sahadaki Fenerbahçe maçında görev yapamayacak.

Sivas'ta Fenerbahçe maçı heyecanı

Lider Sivasspor ile Fenerbahçe arasında üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmaya sporseverler yoğun ilgi gösteriyor. Mücadelede, Yeni 4 Eylül Stadı'nın tribünlerinin büyük ölçüde dolması bekleniyor.



Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), karşılaşma öncesi taraftara 5858 Sivasspor bayrağı dağıtarak takıma destek olacak. Sivas Tesviyeciler ve Oto Sanatkarları Odası da takıma destek amacıyla 2 bin Türk bayrağı ve Sivasspor bayrağı dağıtacak.