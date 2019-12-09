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Futbol
İHA
09.12.2019 - 13:07, Son Güncelleme:

Sivasspor-Fenerbahçe maç biletleri satışta

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Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadelenin bilet satışı başladı.

Süper Lig'in 15. hafta maçında 15 Kasım Pazar günü saat 16.30’da Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumunda Fenerbahçe ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor’da karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

Biletlerin satışı; www.passo.com.tr adresinden, akıllı telefonlarda Passo Mobil APP uygulaması ve Yeni 4 Eylül Stadyumu Güney Kale Arkası Tribünü (8 Nolu Giriş) önündeki Passolig kart gişelerinde yapılacak.

Bilet fiyatları şöyle:
1. Kategori (VIP) 65 TL
2. Kategori (Maraton) 49 TL
3. Kategori (Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası) 32,5 TL
Misafir tribünü 42 TL

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Sivasspor-Fenerbahçe maç biletleri satışta

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