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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
12.02.2019 - 11:07, Son Güncelleme:

Sivasspor evinde kaybetmiyor! 9 maç oldu...

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Sivasspor evinde kaybetmiyor! 9 maç oldu...

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Akhisarspor'u 2-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürdü.

Ligin ilk haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenerek sezona başlayan Sivasspor, 3. haftada sahasında Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup oldu. Kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmanın ardından evinde çıktığı 9 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Ligin 5. haftasında evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 2-2 berabere kalan Sivas temsilcisi, iç sahada 7. haftada Bursaspor'u 2-0 yendi, sonraki haftalarda Fenerbahçe ve Atiker Konyaspor ile golsüz, Çaykur Rizespor ile de 1-1 berabere kaldı. İç sahada ligin 15. haftasında Göztepe'yi 2-0, 16'ncı haftada ise MKE Ankaragücü'nü 4-0 mağlup eden Sivasspor, 19. haftada ise Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

Evinde oynadığı son maçta ise dün Akhisarspor'u 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, 9 maça yükselttiği yenilmezlik serisinde 4 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Sivasspor, bu sezon iç sahada çıktığı 11 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet gördü ve 20 puan topladı. Kırmızı-beyazlı ekip, bu maçlarda rakip fileleri 15 kez havalandırdı, kalesinde 8 gol gördü.

Sivas temsilcisi, dış sahadaki 10 maçta ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 11 puan toplayabildi. 

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