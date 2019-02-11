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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
11.02.2019 - 19:30, Son Güncelleme:

Sivasspor evinde kaybetmiyor: 2-1

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Sivasspor evinde kaybetmiyor: 2-1

Spor Toto Süper Lig'de iç sahada 8 maçtır yenilmeyen Sivasspor, Akhisarspor karşısında bu seriyi 9 maça çıkardı. Ev sahibi ekip, müsabakanın henüz 5. dakikasında Kone'nin golüyle 1-0 öne geçti. Sivasspor, 61'de Kone'nin penaltıdan attığı golle farkı iki yaptı: 2-0. Ev sahibinde Ziya Erdal, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Akhisar son dakikalarda 1 gol bulsa da maç 2-1 Sivasspor'un galibiyetiyle sona erdi.

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül 
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Serkan Çimen xx 
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan xx, Douglas xx, Bjarsmyr xx, David Braz xx, Ziya xx, N’Dinga xx, Hakan Arslan xx, Rybalka xx (Fatih Aksoy dk. 71 x), Emre xx, Diabate xx (Mert Hakan dk. 79 x), Kone xxx (Muhammet Demir dk. 66 x) 
Yedekler: Ali Şaşal, Uğur, Papp, Rochet 
Teknik Direktör: Hakan Keleş 
Akhisarspor: Fatih Öztürk xx, Zeki xx, Cocalic xx, Caner xx, Musa x (Manu dk. 72 x), Sissoko xx (Aykut dk. 81 x), Serginho xx, Barbosa xx, Regattin x (Onur dk. 66 x), Josue xx, Cikalleshi xx 
Yedekler: Lukac, Bilal, Vrsajevic, Bora, Ali, Göksu, Kadir 
Teknik Direktör: Cihat Arslan 
Goller: Kone (dk. 4 ve 61. pen.) (Demir Grup Sivasspor), Josue (dk. 88 pen.) (Akhisarspor) 
Kırmızı kart: Ziya (dk. 86) (Demir Grup Sivasspor) 
Sarı kartlar: Rybalka, David Braz (Demir Grup Sivasspor), Zeki, Manu (Akhisarspor) 

Maçtan dakikalar:
4. dakikada sağ kanatta topla buluşan Diabate’nin ceza sahasına içerisine ortasında kale sahası içerisinde topa iyi yükselen Kone topu kafayla ağlarla gönderdi. 
10. dakikada Kone’nin pasında sağ kanatta topla buluşan Diabate’nin rakibini geçtikten sonra kale çizgisinden yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı. 
13. dakikada sol kanattan Rybalka’nın kullandığı köşe vuruşunda defanstan seken topu önünde bulan Bjarsmyr’in şutu kaleci Fatih’ten döndü. Yaşanan karambolde savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. 
31. dakikada Akhisarspor'un ceza sahası çizgisi önünde kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Josue'nin şutunu kaleci Tolgahan çeldi. 
39. dakikada sağ kanattan Josue'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Cocalic'in kafa vuruşunda defansa çarpan top direğin yanında dışarı çıktı. 

51. dakikada sol kanattan Regattin'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Cocalic'in kafa vuruşunda top direğin yanında dışarı gitti. 
52. dakikada sol kanatta topla buluşan Emre'nin hızla çizgiye inerek ceza yayı üzerine yerden yaptığı ortaya gelişine vuran Rybalka müsait pozisyonda topu direğin yanından auta gönderdi. 
53. dakikada sol kanattan Ziya'nın yerden ceza sahasına ortasında Kone'den seken topu önünde bulan Emre'nin şutu kaleci Fatih köşeden kurtararak topa sahip oldu. 
61. dakikada sağ kanattan Rybalka'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Cikalleshi'nin elle müdahale ettiği yönünde itirazlar üzerine maçın hakemi 'Var'da inceleyerek beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Kone topu ağlara gönderdi. 2-0 
68. dakikada Rybalka'nın pasında topla hareketlenen Emre'nin ceza sahası dışından şutunda top direğin üstünden auta çıktı. 
70. dakikada sağ kanattan hareketlenen Douglas'ın Muhammet Demir ile yaptığı duvar pasının ardından yerden çektiği şutu kaleci Fatih kontrol etti. 
74. dakikada Douglas'ın kullandığı köşe vuruşunda Muhammet Demir'in kafa vuruşunu kaleci Fatih çeldi. Arka direğe seken topa Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda ise top auta gitti. 
86. dakikada Ziya'nın müdahalesiyle ceza sahası içerisinde Manu yerde kaldı. Pozisyonu 'VAR'da inceleyen hakem penaltı noktasını gösterdi. Pozisyon sonrası Ziya ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. 
88. dakikada Akhisaspor'un kazandığı penaltıda topun başına geçen Josue topu ağlara gönderdi. 2-1 
90+5. dakikada sol kanattan Josue'nin ceza alanına ortasında kale sahası önünde Cikalleshi'nin kafa vuruşu direğin üstünden dışarı çıktı. 

Demir Grup Sivasspor'un 11'i: Tolgahan, Douglas, Bjarsmyr, Braz, Ziya, Hakan Arslan, Ndinga, Diabate, Rybalka, Emre Kılınç, Kone.

Akhisarspor'un 11'i: Fatih, Zeki, Cocalic, Caner, Musa, Sissokko, Serginho, Josue, Regattin, Barbosa, Cikalesshi.

Sivasspor evinde kaybetmiyor: 2-1

 

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