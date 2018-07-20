Sivasspor eski Barcelonalı ile anlaştı
Geride bıraktığımız sezonu kiralık olarak Benfica’da geçiren Barcelona'dan Douglas’la Sivasspor her konuda anlaşma sağladı.
Uğur Çiftçi ve Erdoğan Yeşilyurt’u kadrosuna katan Sivasspor, takviye çalışmalarına devam ediyor.
Geçen sezonki takımı büyük ölçüde koruyan Kırmızı-Beyazlılar, eksik bölgeleri güçlendirmek adına sıkı çalışıyor. Gündeme son giren isim Barcelona’nın sağ kanat oyuncusu Douglas olmuştu.
Geride bıraktığımız sezonu kiralık olarak Benfica’da geçiren Douglas’la Yiğidolar her konuda anlaşma sağladı. Transferin kiralık olarak gerçekleşmesi adına kulüpler arasında da mutabakata varıldı.
Hem sağ bekte hem de sağ önde görev yapabilen 28 yaşındaki Sambacı için birkaç güne kadar resmi açıklamaların yapılması bekleniyor. (Fanatik)
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