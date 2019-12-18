Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesi kapsamında oynanacak olan Sivasspor Esenler Erokspor maçı, kupada tur atlayan bir takımı daha belirleyecek. Peki, Sivasspor Esenler Erokspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, Sivasspor Esenler Erokspor maçı öncesi bazı bilgiler

SİVASSPOR ESENLER EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Sivasspor, Esenler Erokspor'u konuk edecek. 18 Aralık Çarşamba günü saat 16.30'da başlayacak olan karşılaşma, A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında bugün sahasında Esenler Erokspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.



Antrenmanda basın mensuplarına açıklamada bulunan savunma oyuncusu Ziya Erdal, haftalar ilerledikçe takımdaki tüm futbolcuların performansında artış yaşandığını söyledi.



Hangi mevkide olursa olsun her oyuncunun performansını artırdığını belirten Ziya, "Bunda hocamızın gerçekten çok büyük katkısı var. Çalışmayı seven bir grubuz, çalışınca ve isteyince de Allah veriyor." dedi.



Ligde Fenerbahçe ile yapılan karşılaşmada alışık olmadığı bir mevkide orta sahada forma giydiğini anımsatan Ziya, "Kendime inanıyordum, hocamızda sağolsun güvendi ve formayı verdi. Performansımdan ziyade takımın kazanması önemliydi. Şampiyonluk yarışında gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Ben de elimden geldiğince takımıma yardımcı olmaya çalışacağım." diye konuştu.